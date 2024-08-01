Латвийская певица Patrisha о Галкине и Пугачевой: "И тут ты просто поешь для них!"

C 26 по 28 июля в концертном зале "Дзинтари" прошел фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024. TVNET+ вновь смог попасть на репетиции, где поговорил с несколькими артистами. Среди них была и латвийская звезда Patrisha.
Для Patrisha это был уже третий фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Она рассказала, как впервые оказалась на одной сцене с Лаймой Вайкуле и насколько это было значимо для ее родных. По словам исполнительницы, одно из ее самых ярких концертных воспоминаний оказалось связано с Максимом Галкиным...
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