Латвийская певица Patrisha о Галкине и Пугачевой: "И тут ты просто поешь для них!"

Для Patrisha это был уже третий фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala. Она рассказала, как впервые оказалась на одной сцене с Лаймой Вайкуле и насколько это было значимо для ее родных. По словам исполнительницы, одно из ее самых ярких концертных воспоминаний оказалось связано с Максимом Галкиным...