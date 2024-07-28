На Ригу надвигается буря, возможно наводнение: какие районы могут пострадать сильнее всего?

В воскресенье и понедельник из-за ожидаемых в Латвии чрезвычайно сильных дождей и ветра Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) объявил для центральной части страны два красных предупреждения - высшей степени опасности. Портал tv3.lv предлагает ознакомиться с исследованием LVĢMC о наиболее подверженных затоплению районах Риги.
Красные предупреждения объявлены в окрестностях Риги, в том числе в западной части Земгале и Видземе.
Красное предупреждение об экстремально сильном дожде будет действовать с 18:00 воскресенья до 12:00 понедельника, а красное предупреждение об экстремально сильных порывах ветра действует с 1:00 в ночь на понедельник до 9:00 понедельника.
Из-за продолжительных и сильных дождей низменные территории будут затоплены. Уровень воды в реках начнет повышаться, в ближайшие дни поймы рек в центральных районах Латвии затоплены, предупреждает LVĢMC.
На основании данных исследований проекта "Рига против наводнений" выявлено несколько районов города Риги, которым угрожают возможные наводнения. По результатам исследования в городе Риге выявлены следующие зоны риска наводнений:
- Вокруг Булльупе (Вакарбулли, Ритабулли, Даугавгрива, Болдерая);
- Вокруг Вецдаугавы;
- Вокруг Хапакагрависа (Кремери, Волери, Спилве);
- Вокруг Кишезерса, Юглского канала, озера Юглас и Балтезерса;
- Вокруг Саркандаугавы;
- Вокруг канала Зунда (Кипсала, Кливерсала, нижнее течение реки Марупите);
- Районы Мукусалас, Биекенсала, Луцавсала;
- Вокруг улицы Краста от Островного до Южного моста.
Порывы ветра с акватории Рижского залива существенно увеличивают риск затопления территорий города.
Ранее уже сообщалось, что из-за прогнозируемых экстремальных метеорологических условий Рижская дума распространила призыв к рижанам в понедельник, 29 июля, не выходить из дома.
Также Управление гражданской обороны и оперативной информации Рижского самоуправления рекомендует водителям закрепить номерные знаки, а собственникам зданий и предпринимателям, у которых в подвальных помещениях находится ценный инвентарь, переместить его в более безопасные помещения. Надо готовиться к тому, что мощные размывы могут образоваться в строительных проектах, также необходимо укрепить наружные террасы, объекты окружающей среды, строительные стеллажи и заборы вокруг строительных объектов.
Порывы ветра вместе с сильными осадками могут привести к тому, что потребуется эвакуация населения из поврежденных жилых помещений или с подтопленных территорий. Потенциально затопляемые территории в Риге - в микрорайоне Югла, на Луцавсале, Мангальсале, в Вецмилгрависе, Болдерае и Даугавгриве. Если необходима эвакуация, жителей призывают звонить по телефону 112, а также следить за сообщениями в средствах массовой информации и официальных аккаунтах социальных сетей учреждений, а также в мобильном приложении "Latvija 112".
Жителям на подверженных риску территориях рекомендуется подготовить 72-часовую сумку для срочной эвакуации. Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС) организует расселение эвакуированных жителей в помещениях муниципальных структур. Социальная и психологическая помощь будет обеспечена в местах временного размещения. Рижское самоуправление призывает не нагружать оперативные службы несущественными справочными звонками.
Как сообщил Вилемсонс, в Риге будут следить за актуальной ситуацией и в случае необходимости к ликвидации луж будет готова подключиться водооткачивающая техника, которая отправится в места, где из-за луж будет затруднено движение транспорта или пешеходов. О затопленных проезжих частях улиц самоуправление призывает сообщать в Центр управления движением по бесплатному информационному телефону 8000 3600.
Самоуправление напоминает, что при обильном одномоментном выпадении осадков система сточных вод не способна сразу отвести весь объем воды, он уходит постепенно. Специализированная техника - гидродинамические машины - выезжает на улицы города, чтобы откачивать скопившуюся на проезжих частях воду в тех местах, где она сама не уходит. Специалисты по содержанию улиц будут проверять, не перекрыты ли канализационные колодцы, и при необходимости очищать их.
Службы готовятся к борьбе со стихией и что делать жителям
С учетом прогнозов о грядущем в центральной части Латвии экстремально сильном дожде и ветре с вечера воскресенья до утра понедельника ответственные службы готовятся к борьбе со стихией и ликвидации последствий непогоды, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD), АО Sadales tīkls и Рижском аэропорту.
Сотрудники VUGD отметили, что служба следит за прогнозами Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) и в случае необходимости готова реагировать.
Если количество вызовов резко возрастет и потребуется привлечение более обширных ресурсов, в спасательных работах будут задействованы дополнительный персонал и ресурсы техники, отмечает VUGD.
Кроме того, о предстоящем разгуле стихии VUGD предупредила муниципальные комиссии по гражданской обороне. Рижское самоуправление уже созвало заседание комиссии по гражданской обороне.
VUGD призывает жителей своевременно подготовиться к экстремальной погоде, зарядив мобильные телефоны, продумав свои планы на вечер и завтрашнее утро, чтобы это время можно было переждать дома, а также проверить, убрать и закрепить предметы, находящиеся на балконе, в саду и во дворе, чтобы ветер их не сдул и не травмировал прохожих и чужое имущество. Наряду с этим VUGD призывает позаботиться о том, чтобы транспортные средства не были припаркованы под деревьями.
В Sadales tīkls агентству LETA указали на то, что такие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, поэтому Sadales tīkls объявило повышенную оперативную готовность к устранению неполадок в электросети в усиленном режиме, в том числе ночью.
Кроме того, готовясь к предстоящей буре, Sadales tīkls призывает жителей своевременно зарядить аккумуляторы мобильных телефонов, компьютеров и других используемых в повседневной жизни умных устройств.
Sadales tīkls подчеркивает, что в экстремальных погодных условиях небезопасно находиться на улице, в частности, следует проявлять осторожность вблизи воздушных линий электропередач и других электроустановок. Ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них упали и повисли деревья, ветки, видны оборванные провода электролинии или затоплены трансформаторы и распределительные шкафы. О таких опасных ситуациях следует незамедлительно сообщать Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону для информирования о повреждениях 8404 или в VUGD по номеру 112.
В связи с экстремально сильными ливнями на отдельных участках могут возникнуть и риски наводнения, поэтому Sadales tīkls напоминает об индивидуальных мерах безопасности: следует по возможности позаботиться о том, чтобы влага не попадала на электроприборы личного пользования и электропроводку. В помещениях, подверженных риску затопления, рекомендуется вовремя прекратить подачу электричества, отключив выключатели электробезопасности - предохранители, или "пробки".
Кроме того, Sadales tīkls отмечает, что в случае грозы необходимо соблюдать правила безопасности при пользовании личными электроприборами, и если здание не оборудовано системами защиты от молнии и перенапряжения, во время грозы приводить электроприборы в действие опасно - их нужно отключить от розетки. Молния также может попасть в жилые дома или офисные здания, что приведет к резкому повышению напряжения в электросетях дома. Это перенапряжение может даже в 20 раз превышать рабочее напряжение электрооборудования, в результате чего оно может быть повреждено, что чревато опасными ситуациями, сообщает Sadales tīkls.
Параллельно предприятие призывает следить за актуальной ситуацией в электросети на доступной на сайте www.sadalestikls.lv цифровой карте отключений, где собрана информация о зарегистрированных неисправностях электросети. Сообщать о еще не зарегистрированных повреждениях или замеченных дефектах электросети жителей призывают на сайте - участие населения помогает предприятию быстрее локализовать все участки повреждений и, тем самым, как можно скорее устранять перебои в электроснабжении. Карта доступна как через компьютер, так и в смарт-устройствах, отмечает Sadales tīkls.
Если повреждение находится в электросети среднего напряжения и житель зарегистрировал в Sadales tīkls свой мобильный телефон или электронную почту для получения оперативной информации, то примерно в течение 20 минут об отключении по адресу придет SMS или электронное письмо. Чтобы убедиться, что в момент прекращения электроснабжения информация будет получена, Sadales tīkls призывает на портале www.e-st.lv указать или обновить свой номер мобильного телефона или адрес электронной почты.
Sadales tīkls также отмечает, что бури и грозы больше всего угрожают воздушным электролиниям, на которых есть голые провода. Такие электролинии составляют около 35% всей распределительной электросети. Sadales tīkls осуществляет регулярные инвестиции в переоборудование электролиний в кабельные линии с целью создания устойчивой к влиянию погоды электросети. В настоящее время доля изолированной электросети - подземных или воздушных кабельных линий - достигает уже 65%.
В своей готовности оказать необходимую помощь и оперативно принять участие в устранении последствий разрушений министра обороны Андриса Спрудса заверили также Латвийская армия и подразделения Земессардзе по всей Латвии, сообщил в Х министр.
В свою очередь, Latvijas valsts ceļi распространило призыв к автоводителям ездить очень внимательно, напомнив, что на проезжую часть во время и после бури могут падать сломанные ветром деревья и ветки. О препятствиях на дорогах страны, вызванных бурей, жителей просят сообщать по телефону 8000 5555.
Представитель Рижского аэропорта Илзе Сална сообщила агентству LETA, что аэропорт сейчас работает в обычном режиме, а за ситуацией ведется наблюдение. "Пассажиров призывают следить за заявлениями авиакомпаний, но сейчас в аэропорту все идет по плану - посмотрим, как будет развиваться ситуация и будем действовать в соответствии с ней", - заявила Сална.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!