На Ригу надвигается буря, возможно наводнение: какие районы могут пострадать сильнее всего?

В Sadales tīkls агентству LETA указали на то, что такие погодные условия могут привести к нарушению электроснабжения, поэтому Sadales tīkls объявило повышенную оперативную готовность к устранению неполадок в электросети в усиленном режиме, в том числе ночью.

Кроме того, готовясь к предстоящей буре, Sadales tīkls призывает жителей своевременно зарядить аккумуляторы мобильных телефонов, компьютеров и других используемых в повседневной жизни умных устройств.

Sadales tīkls подчеркивает, что в экстремальных погодных условиях небезопасно находиться на улице, в частности, следует проявлять осторожность вблизи воздушных линий электропередач и других электроустановок. Ни в коем случае нельзя приближаться к электролиниям, если на них упали и повисли деревья, ветки, видны оборванные провода электролинии или затоплены трансформаторы и распределительные шкафы. О таких опасных ситуациях следует незамедлительно сообщать Sadales tīkls по круглосуточному бесплатному телефону для информирования о повреждениях 8404 или в VUGD по номеру 112.

В связи с экстремально сильными ливнями на отдельных участках могут возникнуть и риски наводнения, поэтому Sadales tīkls напоминает об индивидуальных мерах безопасности: следует по возможности позаботиться о том, чтобы влага не попадала на электроприборы личного пользования и электропроводку. В помещениях, подверженных риску затопления, рекомендуется вовремя прекратить подачу электричества, отключив выключатели электробезопасности - предохранители, или "пробки".