Орбан внезапно обвинил США в подрыве Nord Stream

В нем говорится, что действия России могут иметь "значительные последствия", поскольку заполнение газовых хранилищ происходит медленно.

К июлю 2021 года российский концерн "Газпром" заполнил газохранилища в Европе только наполовину, свидетельствует документ Минэкономики Германии.

По данным Handelsblatt, тогдашний министр экономики Германии Петер Альтмайер получил этот документ и сообщил о нем министрам правительства. В октябре прошлого года Меркель заявила СМИ, что не заметила ничего, что свидетельствовало бы о сокращении Россией поставок газа в Европу.

По данным издания, в октябре 2021 года российский диктатор Владимир Путин приказал "Газпрому" увеличить поставки газа в европейские хранилища. На тот момент строительство Nord Stream 2 было почти завершено, а Россия концентрировала свои силы на украинской границе.

После повторного вторжения России в Украину 22 февраля 2022 года правительство новоназначенного канцлера Германии Олафа Шольца объявило, что остановит сертификацию Nord Stream 2.

"Кризис цен на газ застал Германию врасплох. Еще до начала российского наступления на Украину Берлин подозревал, что Кремль манипулирует газовым рынком. Но правительство ничего не предпринимало", - говорится в статье Handelsblatt.

О попытках правительства Меркель, которая занимала должность канцлера с 2005 по 2021 год, лоббировать проект Nord Stream 2 пишет и немецкое издание Bild, журналисту которого Берлинский административный суд дал доступ к 57 000 страниц документов о поддержке немецкими властями Nord Stream 2. Из документов следует, что в 2015 году ведомство Меркель, Министерство иностранных дел Германии во главе с Франком-Вальтером Штайнмайером, Министерство финансов во главе с Вольфгангом Шойбле и Министерство экономики и энергетики во главе с Зигмаром Габриэлем согласовали "план мероприятий по политической поддержке Nord Stream 2".

В сентябре 2022 года газопроводы Nord Stream 1 и Nord Stream 2, соединяющие Россию и Германию через Балтийское море, были взорваны.

С тех пор ведется расследование, но к окончательному выводу о причинах взрывов так и не пришли. Москва и Запад обвиняют друг друга. Швеция и Дания прекратили расследование, в то время как расследование в Германии продолжается.

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