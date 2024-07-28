Парад в честь дня ВМФ России: в нем не участвовали корабли, об уничтожении которых говорила Украина

Во время трансляции Главного морского парада в честь дня ВМФ показали лишь два корабля Черноморского флота.

Ими стали корвет «Меркурий», который с 2024 года выполняет задачи на российской военной базе в сирийском Тартусе, и фрегат «Адмирал Григорович».

В этом году трансляция впервые объединила парады в Санкт-Петербурге (традиционная часть его в Кронштадте в этом году была отменена), в Балтийске, Владивостоке, Североморске, Каспийске и на российской базе в сирийском Тартусе.

В Санкт-Петербурге парад принимал президент России Владимир Путин.

Фото: EPA

При этом сам Черноморский флот упоминался дважды во время докладов командующих флотов главнокомандующему ВМФ.

«Военнослужащие частей и соединений Черноморского флота в настоящее время несут боевое дежурство по охране южных рубежей России и выполняют задачи в ходе специальной военной операции», — заявил диктор во время трансляции.

При этом ни один из кораблей, которые по заявлениям украинской стороны, были за прошедший год повреждены или уничтожены в Черном море, включая приданные силы из других флотов, продемонстрирован не был.