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В Эстонии действует закон, который на самом деле соблюдать не обязательно

Лийна Лакс rus.postimees.ee
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Деньги.
Деньги. Фото: Ilja Smirnov

В Эстонии к выводящим дивиденды, как правило, применяется ставка подоходного налога в размере 20 процентов, которая уже в следующем году вырастет до 22 процентов. Однако в отношении дивидендов в Эстонии существует одно требование, которое многие не выполняют, пишет Rus.Postimees.

По закону, если владелец хочет выплатить дивиденды из своей фирмы, необходимо внести вклад в уставный капитал. Однако существует множество крошечных компаний, в которых вклад зачастую отсутствует.

Можно ли вообще вывести дивиденды? И что произойдет, если деньги будут выведены из компании без необходимого уставного капитала?

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