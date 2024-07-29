В Эстонии действует закон, который на самом деле соблюдать не обязательно

В Эстонии к выводящим дивиденды, как правило, применяется ставка подоходного налога в размере 20 процентов, которая уже в следующем году вырастет до 22 процентов. Однако в отношении дивидендов в Эстонии существует одно требование, которое многие не выполняют, пишет Rus.Postimees.
По закону, если владелец хочет выплатить дивиденды из своей фирмы, необходимо внести вклад в уставный капитал. Однако существует множество крошечных компаний, в которых вклад зачастую отсутствует.
Можно ли вообще вывести дивиденды? И что произойдет, если деньги будут выведены из компании без необходимого уставного капитала?