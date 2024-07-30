Продолжая исследовать необъятность человеческой сексуальности и то, насколько каждый из нас различен и интересен, я ищу того, кто на этот раз позволит мне заглянуть за кулисы мира садизма или доминирования. Путь привел меня к Янису (какое традиционное имя), которого в БДСМ-коммуне знают как "пассивного садиста" или доминанта. Почему удерживание, связывание или порка кого-то так привлекают героя моего интервью? Как именно проходят сеансы, которые сегодня выбирают многие женщины и мужчины? Почему есть такой запрос? И как ему удается совмещать своё хобби с семейной жизнью? Да, Янис женат. Это будет интересно!

Встретив Яниса, вы никогда не подумаете о его пикантном увлечении. Я бы скорее предположила, что он заядлый народный танцор, поэт или ученый, но, опять же, стоит сказать, что представления часто бывают совершенно неверными. Нежное рукопожатие и бархатистый голос не убеждают меня, что в сумке, которую он принес с собой, лежат кнут и веревки. Как мы выясним дальше в нашем разговоре - эта нежность, спокойствие мужчины создают доверие и уверенность, а это самое начало, если вы решили испытать что-то из БДСМ-игр.

- Тебе 40+, когда многие переживают кризис среднего возраста. Поэтому я сразу беру быка за рога и спрашиваю, появился ли у тебя этот интерес к БДСМ и доминированию относительно недавно?

- Нет, не угадала (смеется). Тема как таковая интересовала меня с шестнадцати лет...