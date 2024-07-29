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Буря повредила крышу Домского собора, Домская площадь закрыта

rus.tvnet.lv/LETA
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Крыша Домского собора под бурей
Крыша Домского собора под бурей Фото: Edvards Ratnieks @EdvardsRatnieks

Буря повредила крышу Домского собора, сообщил агентству LETA заместитель председателя Рижской думы Эдвард Ратниекс.

Ратниекс опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, что металлическая крыша церкви частично оторвана и раскачивается на ветру.

Ратниекс сообщил, что Домская площадь будет закрыта до устранения опасности, так как фрагменты крыши Домского собора могут оторваться от остальных конструкций крыши.

Как сообщалось, заявки жителей Риги о разрушениях начали поступать в середине ночи и к 8:30 их было примерно 200, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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