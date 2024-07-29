Буря повредила крышу Домского собора, Домская площадь закрыта

Ратниекс опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, что металлическая крыша церкви частично оторвана и раскачивается на ветру.

🔔 Doma laukumu slēgsim līdz bīstamības novēršanai, jo Doma baznīcas jumta daļas var atdalīties no pārējām jumta konstrukcijām. pic.twitter.com/qDEcW6IN2R — Edvards Ratnieks (@EdvardsRatnieks) July 29, 2024

Ратниекс сообщил, что Домская площадь будет закрыта до устранения опасности, так как фрагменты крыши Домского собора могут оторваться от остальных конструкций крыши.

Как сообщалось, заявки жителей Риги о разрушениях начали поступать в середине ночи и к 8:30 их было примерно 200, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе.

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