Фото Многие автомобили остались без номеров. В CSDD рассказали, что делать нашедшим

В понедельник, 29 июля, во многих местах Латвии бушевала сильная буря, которая также принесла с собой проливные дожди, в результате которых многие города были затоплены. В социальных сетях люди делились фотографиями потерянных номеров автомобилей, прося владельцев откликнуться.
В плохую погоду автомобили часто теряют номерные знаки, поэтому Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предлагает нашедшему отвезти их в любой центр обслуживания клиентов CSDD. Сотрудники CSDD сообщат владельцу потерянного номера.
Однако CSDD не предоставляет контактную информацию владельца номера и не сообщает частным лицам контактную информацию нашедшего.
Несколько номеров можно увидеть в социальных сетях. Например, в местной группе Ильгюциемс в Facebook.
В Юрмале также пропало много номерных знаков. Нашедший отнес их в полицейский участок в Дубулты.
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