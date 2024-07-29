Фото Многие автомобили остались без номеров. В CSDD рассказали, что делать нашедшим

В плохую ​​погоду автомобили часто теряют номерные знаки, поэтому Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) предлагает нашедшему отвезти их в любой центр обслуживания клиентов CSDD. Сотрудники CSDD сообщат владельцу потерянного номера.

Однако CSDD не предоставляет контактную информацию владельца номера и не сообщает частным лицам контактную информацию нашедшего.

Несколько номеров можно увидеть в социальных сетях. Например, в местной группе Ильгюциемс в Facebook.

В Юрмале также пропало много номерных знаков. Нашедший отнес их в полицейский участок в Дубулты.

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