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Видео В России с рельсов сошел пассажирский поезд. Пострадали не менее 140 человек (1)

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В России с рельсов сошел пассажирский поезд
В России с рельсов сошел пассажирский поезд Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В России при сходе с рельсов пассажирского поезда под Волгоградом пострадали не менее 140 человек, сообщили в компании "Российские железные дороги" (РЖД).

По предварительной информации, в результате аварии никто не погиб. Госпитализированы 30 человек - 15 детей и 15 взрослых.

Всего в поезде находилось более 800 человек.

По всей видимости, авария произошла по вине водителя грузовика, который пытался пересечь пути перед поездом Казань - Адлер, передают Telegram-каналы.

Позже это подтвердили в РЖД, также заявив, что перевернулись восемь вагонов. В этом месте остановлено движение поездов.

В РЖД подтвердили, что сигнализация на переезде работает исправно, участок дороги тоже хорошо просматривается.

Машинист применил экстренное торможение, однако предотвратить столкновение не удалось из-за небольшого расстояния, подчеркнули в компании.

Водитель грузовика выжил. Он госпитализирован в тяжелом состоянии.

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