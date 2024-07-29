Видео В Риге задержан неадекватный, агрессивный и полностью обнаженный мужчина

В воскресенье, 28 июля, в муниципальную полицию города Риги поступила информация о том, что по улицам Риги ходит совершенно обнаженный, возможно, агрессивный мужчина. Об этом TVNET рассказала пресс-секретарь полиции самоуправления Риги Кристине Клявениеце.
Бригада полиции выехала на место происшествия и на улице Кр. Валдемара увидела человека, соответствующего описанию.
Мужчина вел себя неадекватно и агрессивно. Он утверждал, что должен "следовать путем Бога".
Правоохранители неоднократно приказывали мужчине оставаться на месте, также его несколько раз предупреждали, что если он продолжит свои действия, против него будут применены специальные средства - электрошокер и перцовый баллончик.
Видео: В Риге задержан неадекватный, агрессивный и совершенно обнаженный мужчина
Несмотря на предупреждения полицейских, мужчина продолжал агрессивно сопротивляться, пытался скрыться с места происшествия и представлял опасность для себя и окружающих, поэтому правоохранители были вынуждены применить против него указанные выше спецсредства.
Позже на место вызвали бригаду медиков, которые приняла решение о госпитализации человека в медицинское учреждение.
Полиция сопровождала бригаду скорой помощи в больницу. За действия, имеющие признаки нарушения общественного порядка, возбуждено два процесса об административных правонарушениях.
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