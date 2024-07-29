В ночь с субботы на воскресенье в финской общине община Янаккала в провинции Канта-Хяме в 100 километрах на север от Хельсинки была обрушена вышка мобильной связи компании Elisa. Об этом 29 июля сообщает издание Helsingin Sanomat.

"Опорные конструкции были повреждены так, что вышка упала", - цитирует издание руководителя следствия, комиссара Марко Мякинена.

Полиция расследует атаку, как причинение ущерба в тяжкой форме, уточнили в полиции.

По словам руководителя службы безопасности Elisa Яакко Валлениуса, высота вышки составляет более 70 метров, и она была расположена в лесу. Растяжки вышки, то есть тросы, которые крепят ее к земле, были перерезаны.

"Бывало, что вышки падали из-за повреждения растяжек, но я не помню, когда в последний раз в Финляндии был именно такой случай", - отметил представитель Elisa, уточнив, что у компании нет информации о том, кто стоит за диверсией.

Видео с места происшествия опубликовало издание Aamulehti.