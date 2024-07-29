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Во вторник 2-й трамвай будет ходить по другому маршруту

rus.tvnet.lv
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Рижский трамвай. Иллюстративное фото
Рижский трамвай. Иллюстративное фото Фото: Paula Čurkste/LETA

В понедельник, 29 июля, сильная буря в Риге повредила инфраструктуру по маршруту 2-го трамвая. Поэтому во вторник, 30 июля, трамвай будет курсировать по другому маршруту, сообщает портал Rus.LSM.lv со ссылкой на программу "Сегодня вечером".

Временный маршрут 2-го трамвая пройдет от остановки Stacijas laukums до остановки Zasulauka stacija.

В Rīgas satiksme жителей призвали использовать другой транспорт от остановки Zasulauka stacija до остановки Tapešu.

Также представитель Rīgas satiksme рассказала программе, что к вечеру понедельника ситуация с общественным транспортом в Риге улучшилась.

"В такие дни, как этот, когда была в какой-то степени даже чрезвычайная ситуация - в целом движение было намного медленнее. В некоторых местах транспорт задерживался, но ситуация была очень изменчивой. Абсолютно все наши водители, все ответственные службы работали с самого раннего утра. Также было вызвано подкрепление", - рассказала Байба Барташевича-Фелдмане, представитель Rīgas satiksme.

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