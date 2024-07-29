Видео Канада доставила в Латвию военные вертолеты CH-146 Griffon

Согласно информации, опубликованной латвийской армией, в понедельник, 29 июля, Канада доставила в Латвию вертолеты CH-146 Griffon.
В прошлом году сообщалось, что с лета 2024 года в Латвии будут развернуты четыре многоцелевых вертолета Bell CH-146 Griffon, а также периодически будут размещаться вертолеты Boeing CH-47 Chinook, что увеличит военные возможности Канады на Восточном фланге НАТО.
Turpinot @NATOMNBLatvia attīstību, 🇨🇦Kanādas sabiedrotie uz Latviju atveduši helikopterus CH-146 "Griffon".#StrongerTogether @CanadianForces @TaskForceLatvia pic.twitter.com/G7qfhh5JgV— NBS (@Latvijas_armija) July 29, 2024
Также на 32 миллиона долларов будут закуплены переносные противотанковые системы обороны для канадских сил в Латвии, чтобы улучшить их противотанковые возможности и повысить безопасность канадских солдат.
Эта закупка осуществляется в срочном порядке, и первые системы будут поставлены в середине 2024 года.
Также канадскому контингенту в Латвии будут поставлены системы ПВО малой дальности и впервые будут развернуты системы наблюдения средней дальности и противодействия дронам.
Канадские военные и гражданские специалисты по кибербезопасности также будут направлены в Латвию, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру Латвии.
К 2026 году в Латвии могут быть постоянно дислоцированы 2200 солдат. Кроме того, Канада планирует инвестировать 15 миллионов долларов в развитие военной инфраструктуры на военной базе Адажи.
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