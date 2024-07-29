Видео Канада доставила в Латвию военные вертолеты CH-146 Griffon

В прошлом году сообщалось, что с лета 2024 года в Латвии будут развернуты четыре многоцелевых вертолета Bell CH-146 Griffon, а также периодически будут размещаться вертолеты Boeing CH-47 Chinook, что увеличит военные возможности Канады на Восточном фланге НАТО.

Также на 32 миллиона долларов будут закуплены переносные противотанковые системы обороны для канадских сил в Латвии, чтобы улучшить их противотанковые возможности и повысить безопасность канадских солдат.

Эта закупка осуществляется в срочном порядке, и первые системы будут поставлены в середине 2024 года.

Также канадскому контингенту в Латвии будут поставлены системы ПВО малой дальности и впервые будут развернуты системы наблюдения средней дальности и противодействия дронам.

Канадские военные и гражданские специалисты по кибербезопасности также будут направлены в Латвию, чтобы помочь защитить критически важную инфраструктуру Латвии.

К 2026 году в Латвии могут быть постоянно дислоцированы 2200 солдат. Кроме того, Канада планирует инвестировать 15 миллионов долларов в развитие военной инфраструктуры на военной базе Адажи.

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