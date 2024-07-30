Русские Финляндии просят помощи у Еврокомиссии в открытии границы с РФ

Русскоязычные жители Финляндии жалуются в обновленную Еврокомиссию, где экс-премьер Эстонии будет работать заместителем председателя, на все еще закрытую границу с Россией. Ранее эти же активисты просили у правительства Каллас вернуть круглосуточный режим работы погранперехода в Нарве, сообщает Rus.Postimees.
Финская общественная организация "Александровское общество" (Aleksanterinliitto) пожаловалась на правительство Финляндии в Еврокомиссию, где вскоре начнет работать Кая Каллас.
"Прошло более двух недель со дня вступления в силу правок к Шенгенскому кодексу. И уже неделю действует "закон о выдворении". К сожалению, правительство так и не опубликовало никаких конкретных планов по открытию восточной границы, - сказано в сообщении активистов в Telegram-канале "Александровского общества". - Мы направили жалобу на нарушение Финляндией европейского законодательства в Еврокомиссию и получили ответ, что все факты будут рассмотрены".