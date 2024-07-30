Поющий Галкин, Пугачева в шляпе, исчезновение артиста и полный зал: финал Laima Rendezvous Jūrmala

Завсегдатаи фестиваля Маркус Рива и энергичные SunStroke Project из Молдовы заставили гостей пританцовывать на своих местах, а Михал Шпак из Польши очаровал своим вокалом, стилем и умением общаться с публикой. Вторую часть последнего дня фестиваля закрывала любимая публикой латвийская группа Musiqq. Концерт завершился на энергичной, яркой и очень позитивной ноте, несмотря на непогоду.

Он присутствовал на репетиции, но не пришел на сам концерт. Организаторы приносят извинения публике за доставленные неудобства, поскольку из-за этого программу пришлось изменить буквально в середине шоу. Тем не менее организаторы надеются, что у них еще будет возможность пригласить этого замечательного исполнителя и насладиться его выступлениями в будущем. Фестиваль поддержали Юрмальская городская дума, строительная компания Tilts и Inchcape Motors Latvija. Организаторы хотели бы подчеркнуть, что предоставленные автомобили BMW смогли противостоять погодным условиям и комфортно и безопасно доставить гостей фестиваля и артистов в место назначения в течение всей ночи.