Поющий Галкин, Пугачева в шляпе, исчезновение артиста и полный зал: финал Laima Rendezvous Jūrmala

В последний день фестиваля, несмотря на красное предупреждение, концертный зал "Дзинтари" был полон. Артисты и гости наслаждались мероприятием, а концерт прошел без неожиданностей, к которым организаторы были готовы.
На воскресном концерте особенно тепло принимали местных исполнителей. После традиционного выступления Лаймы Вайкуле с Янисом Стибелисом, Нормундом Рутулисом и балетом Freedom концерт открыла группа Citi Zēni, чья энергия и обаяние заполнили весь зал. Зрители не только аплодировали, но и активно подпевали.
Николай Трубач исполнил любимую зрителями песню "5 минут", а Стефане из Грузии очаровал публику своей харизмой. Выступление Марии Наумовой было традиционно элегантным и профессиональным, а Уку Сувисте и Элина Нечаева, уже второй раз выступающие на этом фестивале, по праву заслужили овации зрителей.
Андрей Макаревич, один из ключевых исполнителей воскресного концерта, выступил дуэтом с хозяйкой фестиваля Лаймой Вайкуле, что сделало выступление особенно запоминающимся. Он также исполнил национальный гимн Израиля, во время которого часть зрителей поднялась на ноги, сделав этот трогательный момент кульминацией первой части концерта.
Интарс Бусулис закрыл первую часть песнями Brīvdienas, Debesis и Sākam no sākuma.
Вторую часть финального концерта открыл Максим Галкин, которого публика встретила особенно горячими аплодисментами. Максим исполнил две песни на латышском языке, в том числе хит BrainStorm Plaukstas lieluma pavasaris, а также представил короткое стендап-шоу, пародируя голос маэстро Раймонда Паулса. Тонкий юмор, точно имитирующий голос и интеллектуальные шутки заставили зрителей громко смеяться, несмотря на уже назревающую бурю.
Завсегдатаи фестиваля Маркус Рива и энергичные SunStroke Project из Молдовы заставили гостей пританцовывать на своих местах, а Михал Шпак из Польши очаровал своим вокалом, стилем и умением общаться с публикой. Вторую часть последнего дня фестиваля закрывала любимая публикой латвийская группа Musiqq. Концерт завершился на энергичной, яркой и очень позитивной ноте, несмотря на непогоду.
Организаторы благодарят зрителей за понимание и выдержку, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Организаторы также сообщают, что по неизвестным причинам исполнитель Lucky Love не явился на концерт.
Он присутствовал на репетиции, но не пришел на сам концерт. Организаторы приносят извинения публике за доставленные неудобства, поскольку из-за этого программу пришлось изменить буквально в середине шоу. Тем не менее организаторы надеются, что у них еще будет возможность пригласить этого замечательного исполнителя и насладиться его выступлениями в будущем. Фестиваль поддержали Юрмальская городская дума, строительная компания Tilts и Inchcape Motors Latvija. Организаторы хотели бы подчеркнуть, что предоставленные автомобили BMW смогли противостоять погодным условиям и комфортно и безопасно доставить гостей фестиваля и артистов в место назначения в течение всей ночи.
Галерея: Завершение фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala
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