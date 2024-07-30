Фото В масштабной операции Интерпола конфисковано 615 тонн наркотиков и сырья для них

В ходе двухмесячной операции Интерпола против контрабанды наркотиков в Европе, Америке и Африке были задержаны более 200 человек и конфискованы наркотики и химические вещества, используемые для изготовления наркотиков, на сумму около 1,6 миллиарда долларов США (около 1,5 миллиарда евро), сообщил во вторник Интерпол.