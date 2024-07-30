Фото В масштабной операции Интерпола конфисковано 615 тонн наркотиков и сырья для них

В ходе двухмесячной операции Интерпола против контрабанды наркотиков в Европе, Америке и Африке были задержаны более 200 человек и конфискованы наркотики и химические вещества, используемые для изготовления наркотиков, на сумму около 1,6 миллиарда долларов США (около 1,5 миллиарда евро), сообщил во вторник Интерпол.
В ходе операции Lionfish Hurricane в апреле и мае было конфисковано 615 тонн наркотиков и химических веществ.
Задержаны 206 лиц и конфискованы 65 угнанных автомобилей, а в джунглях Гайаны конфискована самодельная подводная лодка, использованная для перевозки кокаина по водным путям Южной Америки и через Атлантику.
"Стоимость наркотиков, конфискованных в ходе этой двухмесячной операции, выше, чем ВВП некоторых стран, и это явно показывает, насколько велика проблема, с которой сталкиваются правоохранительные органы", - заявил в заявлении глава Интерпола Юрген Шток.
Операция финансировалась МВД Великобритании, в ней участвовала 31 страна.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!