Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

"Дэдпул и Росомаха": второе дыхание или лебединая песня Marvel?

Артем Липин rus.tvnet.lv
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Кадр из фильма "Дэдпул и Росомаха"
Кадр из фильма "Дэдпул и Росомаха" Фото: 20th Century Studios/Marvel Studios via AP

О том, что популярность кинокомиксов увядает, говорят уже несколько лет. Но тут на экраны выходит "Дэдпул и Росомаха", который за первые же выходные собирает 440 млн долларов. Это исключение из правил или Райан Рейнольдс с Хью Джекманом смогли в четыре руки возродить целый жанр? Да и вообще, хороший ли у них получился фильм?

"Дэдпул и Росомаха" - это третья часть в истории Дэдпула (Райан Рейнольдс). В этот раз миру Дэдпула грозит полное уничтожение. Для спасения ему необходима помощь Росомахи (Хью Джекман), вот только сам Росомаха абсолютно не горит желанием кому-либо помогать.

К третьему фильму "Дэдпул" абсолютно четко сформировал свой стиль. Много кровавого экшена, много шуток (в спектре от простых и пошлых до элегантных подколов в сторону коллег по цеху) и много метакомментария.

Да, одна из главных особенностей Дэдпула, он понимает, что является выдуманным героем. И если в прошлых частях это позволяло герою шутить над маленьким бюджетом или недостатками сценария, то в третьей части метаирония Дэдпула вышла на новый уровень.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти