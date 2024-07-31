"Дэдпул и Росомаха": второе дыхание или лебединая песня Marvel?

О том, что популярность кинокомиксов увядает, говорят уже несколько лет. Но тут на экраны выходит "Дэдпул и Росомаха", который за первые же выходные собирает 440 млн долларов. Это исключение из правил или Райан Рейнольдс с Хью Джекманом смогли в четыре руки возродить целый жанр? Да и вообще, хороший ли у них получился фильм?