"Дэдпул и Росомаха": второе дыхание или лебединая песня Marvel?

О том, что популярность кинокомиксов увядает, говорят уже несколько лет. Но тут на экраны выходит "Дэдпул и Росомаха", который за первые же выходные собирает 440 млн долларов. Это исключение из правил или Райан Рейнольдс с Хью Джекманом смогли в четыре руки возродить целый жанр? Да и вообще, хороший ли у них получился фильм?
"Дэдпул и Росомаха" - это третья часть в истории Дэдпула (Райан Рейнольдс). В этот раз миру Дэдпула грозит полное уничтожение. Для спасения ему необходима помощь Росомахи (Хью Джекман), вот только сам Росомаха абсолютно не горит желанием кому-либо помогать.
К третьему фильму "Дэдпул" абсолютно четко сформировал свой стиль. Много кровавого экшена, много шуток (в спектре от простых и пошлых до элегантных подколов в сторону коллег по цеху) и много метакомментария.