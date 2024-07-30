Силиня рассказала, куда в первую очередь должны обращаться пострадавшие от бури жители

Жители, которым буря нанесла ущерб, сначала должны обратиться за помощью к своим страховым компаниям, а затем - в свое самоуправление, заявила после внеочередного заседания совета по управлению кризисами премьер-министр Эвика Силиня.
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Об общем нанесенном бурей ущербе еще рано судить, поскольку все последствия еще не обобщены, из многих зданий даже еще не откачана вода. По этой причине неясен и возможный объем средств, которые на эти цели можно было бы запросить у Евросоюза.
По словам премьер-министра, сейчас самой большой проблемой являются сломанные деревья, поэтому Министерству финансов поручено в сотрудничестве с Министерством умного управления и регионального развития (VARAM), а также Министерством земледелия найти решение для оказания помощи пострадавшему от стихии населению в очистке имущества от упавших деревьев.
В ходе заседания была достигнута договоренность о том, что и сами самоуправления должны активно информировать жителей о возможностях получения помощи.
Силиня сообщила, что следующее заседание состоится после того, как будет обобщена уточненная информация о нанесенном ущербе.
Министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня отметила, что самоуправлениям будет дан месяц на то, чтобы обратиться с заявкой в министерство. При необходимости этот срок может быть продлен.
Берзиня выразила благодарность вовлеченным структурам за активное сотрудничество в оказании помощи и ликвидации последствий бури.
"В отношении поддержки призываю жителей обращаться в самоуправление", - сказала Берзиня, отметив, что самоуправления могут принять решение о поддержке для восстановления жилья, после чего самоуправления в течение месяца смогут обратиться в VARAM.
Отвечая на вопрос о том, когда будут известны точные расчеты необходимой государственной поддержки, Берзиня пояснила, что в настоящее время срок расчетов составляет один месяц, но с учетом предыдущего опыта этот срок может быть продлен, поскольку такие расчеты могут занять больше времени.
Есть надежда на привлечение финансирования ЕС для поддержки пострадавших от бури самоуправлений
"Для оказания помощи наиболее сильно пострадавшим от бури самоуправлениям мы надеемся привлечь финансирование Европейского союза", -заявила во вторник журналистам премьер-министр Эвика Силиня.
Премьер вместе с министром умной администрации и регионального развития Ингой Берзиней, министром внутренних дел Рихардом Козловскисом и председателем Юрмальской думы Ритой Спроге во вторник обследовали причиненные бурей разрушения в Каугурском парке в Юрмале.
Премьер-министр рассказала журналистам, что сейчас для поддержки наиболее сильно пострадавших от бури самоуправлений взвешиваются возможности привлечения финансирования Евросоюза, предназначенного для ликвидации различных кризисов.
"На мой взгляд, придется использовать абсолютно все возможности - и страховые, и возможности самоуправлений, и государства, и европейское финансирование - потому что понятно, что разрушения большие", - сказала Силиня, добавив, что сейчас важнее всего предотвратить наводнения и восстановить подключение электричества.
Премьер также отметила, что поддерживает связь с Национальными вооруженными силами и Государственной пожарно-спасательной службой и что деревья, которые принадлежат самоуправлению и упали на частные дома, есть возможность убрать. Однако с частной собственностью дела обстоят иначе: "Туда государство идти не может, а потому люди, в чьей частной собственности что-то случилось, должны сейчас разбираться сами".
"Круг вопросов обширный, поэтому сегодня мы и созвали заседание совета по кризисному управлению", - добавила премьер-министр.
Наряду с этим Силиня подчеркнула, что проблемы в Юрмале сейчас вызывает и водоотведение и рассматривается вопрос о привлечении других самоуправлений к откачке воды.
Министр внутренних дел Козловскис сообщил журналистам, что спасатели работали в Юрмале всю ночь и работают до сих пор. "Всего в Юрмале было около 400 вызовов, к полуночи осталось 200", - отметил министр внутренних дел.
Козловскис добавил, что сегодня на совете по по кризисному управлению необходимо решить, какие ресурсы можно привлечь к ликвидации последствий урагана, так как спасательная служба в первую очередь работает там, где есть угроза жизни или движению транспорта.
Министр внутренних дел также отметил, что в будущем придется серьезно задуматься о частном секторе, вопросах страхования.
Берзиня заявила журналистам, что Министерство умной администрации и регионального развития (VARAM) сейчас ведет переговоры и с другими пострадавшими от урагана самоуправлениями, чтобы понять, каков ущерб в каждом самоуправлении, и обсудить возможные варианты помощи.
Берзиня отметила, что разработаны правила Кабинета министров по поддержке пострадавших от бури самоуправлений, жителей, и напомнила об опыте после урагана в Добеле, Аугшдаугавском крае. "Сегодня на заседании совета по кризисному управлению мы также будем говорить о том, как это организовать в данном случае, нужны ли какие-то изменения", - рассказала министр VARAM.
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