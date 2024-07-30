Силиня рассказала, куда в первую очередь должны обращаться пострадавшие от бури жители

Премьер также отметила, что поддерживает связь с Национальными вооруженными силами и Государственной пожарно-спасательной службой и что деревья, которые принадлежат самоуправлению и упали на частные дома, есть возможность убрать. Однако с частной собственностью дела обстоят иначе: "Туда государство идти не может, а потому люди, в чьей частной собственности что-то случилось, должны сейчас разбираться сами".

"Круг вопросов обширный, поэтому сегодня мы и созвали заседание совета по кризисному управлению", - добавила премьер-министр.

Наряду с этим Силиня подчеркнула, что проблемы в Юрмале сейчас вызывает и водоотведение и рассматривается вопрос о привлечении других самоуправлений к откачке воды.

Министр внутренних дел Козловскис сообщил журналистам, что спасатели работали в Юрмале всю ночь и работают до сих пор. "Всего в Юрмале было около 400 вызовов, к полуночи осталось 200", - отметил министр внутренних дел.

Козловскис добавил, что сегодня на совете по по кризисному управлению необходимо решить, какие ресурсы можно привлечь к ликвидации последствий урагана, так как спасательная служба в первую очередь работает там, где есть угроза жизни или движению транспорта.

Министр внутренних дел также отметил, что в будущем придется серьезно задуматься о частном секторе, вопросах страхования.

Берзиня заявила журналистам, что Министерство умной администрации и регионального развития (VARAM) сейчас ведет переговоры и с другими пострадавшими от урагана самоуправлениями, чтобы понять, каков ущерб в каждом самоуправлении, и обсудить возможные варианты помощи.

Берзиня отметила, что разработаны правила Кабинета министров по поддержке пострадавших от бури самоуправлений, жителей, и напомнила об опыте после урагана в Добеле, Аугшдаугавском крае. "Сегодня на заседании совета по кризисному управлению мы также будем говорить о том, как это организовать в данном случае, нужны ли какие-то изменения", - рассказала министр VARAM.

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