В Испании Booking.com оштрафован на рекордную сумму

"Эта практика затронула отели и другие агентства онлайн-бронирования жилья в Испании, которые конкурируют с этой платформой. Ее условия и положения создают несправедливое неравенство в коммерческих отношениях с отелями Испании", - говорится в заявлении CNMC.

"Лучшее позиционирование Booking.com среди отелей с большим количеством бронирований на платформе не позволило другим онлайн-агентствам по бронированию жилья выйти на рынок или расшириться", - отмечает регулятор.

По данным CNMC, доля Booking.com на рынке Испании в охваченный расследованием период составляла около 70-90%.

Как сообщалось, в мае Еврокомиссия включила Booking.com в список цифровых компаний, на которые распространяются требования закона блока о цифровых услугах (DSA).

Booking.com было дано шесть месяцев на подготовку к выполнению требований DSA.

На данный момент Еврокомиссия определила Apple, Google и Meta, а также Alphabet, Amazon, ByteDance и Microsoft в качестве привратников цифровых услуг, которые должны соблюдать требования DSA с 7 марта.

Закон о цифровых услугах налагает обязательства на крупные онлайн-платформы, которые выступают в роли привратников на цифровом рынке, то есть платформы, чье доминирующее положение в сети затрудняет для потребителей отказ от их использования. Эти обязательства направлены на обеспечение более справедливой бизнес-среды и предоставление потребителям большего количества услуг.

DSA позволяет Еврокомиссию определять цифровые платформы в качестве так называемых "привратников", если они обеспечивают важный шлюз между бизнесом и потребителями через свои основные услуги на платформе.

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