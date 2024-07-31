Макаревич похвастался, как ему повезло в Латвии

Рок-музыкант и лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич в своем Facebook похвастался удачной рыбалкой в Латвии.
Макаревич, который посетил проходящий в Юрмале фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, решил побаловать себя рыбалкой. И, судя по его посту в Facebook, вышло очень удачно.
"А ещё у нас в Латвии такое бывает", - прокомментировал Макаревич фотографию, на которой видна пойманная полутораметровая рыба.
Позже в комментариях музыкант уточнил, что досталась ему эта добыча в ходе подводной рыбалки.
"Подводное ружьё, маска, трубка", - ответил Макаревич на вопрос, на что он поймал эту рыбу.
В другом комментарии рокер заявил, что рыба весит 20 килограмм.
На шутку "так вы антисомит?" Макаревич ответил "антитолстолобит", так что поймал он как раз толстолобика. Впрочем, где в Латвии ему так повезло, музыкант не рассказал.
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