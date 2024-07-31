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Макаревич похвастался, как ему повезло в Латвии

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Музыкант Андрей Макаревич на рыбалке в Латвии.
Музыкант Андрей Макаревич на рыбалке в Латвии. Фото: Facebook/Андрей Макаревич

Рок-музыкант и лидер группы "Машина Времени" Андрей Макаревич в своем Facebook похвастался удачной рыбалкой в Латвии.

Макаревич, который посетил проходящий в Юрмале фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2024, решил побаловать себя рыбалкой. И, судя по его посту в Facebook, вышло очень удачно.

"А ещё у нас в Латвии такое бывает", - прокомментировал Макаревич фотографию, на которой видна пойманная полутораметровая рыба.

Позже в комментариях музыкант уточнил, что досталась ему эта добыча в ходе подводной рыбалки.

"Подводное ружьё, маска, трубка", - ответил Макаревич на вопрос, на что он поймал эту рыбу. 

В другом комментарии рокер заявил, что рыба весит 20 килограмм.

На шутку "так вы антисомит?" Макаревич ответил "антитолстолобит", так что поймал он как раз толстолобика. Впрочем, где в Латвии ему так повезло, музыкант не рассказал.

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