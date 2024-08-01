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Ищите себя на фото! Яркие и элегантные зрители на концерте Светланы Лободы

Раиса Блуменфелде rus.tvnet.lv
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В среду, 31 июля в концертном зале "Дзинтари" украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила зрителям большое сольное шоу в рамках гастрольного тура XXLo. В зале был аншлаг, а вот кто пришел на концерт смотрите в нашей галерее!

Кстати, концерт посетила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Светлана Лобода впервые за 10 лет исполнила live хиты, которые ныне по праву носят звание "золотых", так как сыграли важную роль в начале карьеры певицы и стали ее первым громким успехом - "На свете", "Мишка, гадкий мальчишка", "Облака" и "Жить легко".

На протяжении многих лет поклонники артистки просили исполнить эти треки во время многочисленных концертных туров, и в этом году в честь творческого юбилея LOBODA наконец подарила им такую возможность...

Галерея: Зрители собираются на концерт Светланы Лободы

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