Ищите себя на фото! Яркие и элегантные зрители на концерте Светланы Лободы

В среду, 31 июля в концертном зале "Дзинтари" украинская певица LOBODA (Светлана Лобода) представила зрителям большое сольное шоу в рамках гастрольного тура XXLo. В зале был аншлаг, а вот кто пришел на концерт смотрите в нашей галерее!
Кстати, концерт посетила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Светлана Лобода впервые за 10 лет исполнила live хиты, которые ныне по праву носят звание "золотых", так как сыграли важную роль в начале карьеры певицы и стали ее первым громким успехом - "На свете", "Мишка, гадкий мальчишка", "Облака" и "Жить легко".