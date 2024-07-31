"Службы будут продолжаться". МВД Эстонии и православная церковь выступили с совместным заявлением

ЭПЦ МП рассказала о возможностях изменения своего устава, необходимых шагах и структуре процесса принятия решений, а также сообщила об обращении Синода к Патриарху об отмене ставропигийского статуса Невского Александровского собора.

Юридическая компания Sirel & Partnerid также обсудила особенности возможности разрешение ситуации с Пюхтицким монастырем. Министерство внутренних дел выразило готовность в тот же период рассмотреть вопросы, связанные с монастырем, отдельно, с учетом статуса и особенностей монастыря.

"Юридическое представительство ЭПЦ МП и монастыря имеет решающее значение, чтобы помочь церкви и монастырю вести переговоры с государством и найти решение, основанное на основных принципах верховенства закона, а также канонических правилах, - объяснил адвокат Стивен-Христо Эвестус. - Оно должно быть направлено на соблюдение свободы вероисповедания и ее осуществления, свободы и душевного спокойствия членов конгрегации ЭПЦ МП, а не на создание чувства давления и изоляции в ситуации, в которой нельзя винить действующие в Эстонии в данный момент церковь и монастырь. Встречи с МВД мотивированы желанием найти мирные решения с государством для продолжения сосуществования и обеспечения свободы религии. Считаем необходимым продолжить конструктивный диалог, не разделяющий общины и уважающий законы как церковной, так и гражданской жизни".

В качестве следующего мероприятия было решено, что ЭМЦ МП представит Министерству внутренних дел конкретные предложения по внесению поправок в устав, а также необходимые шаги и график реализации изменений к концу августа. Исходя из этого, Министерство внутренних дел сформулирует свою позицию не позднее конца сентября.

ЭПЦ МП сообщит Министерству внутренних дел дату, когда ЭПЦ МП встретится с представителями Эстонской Апостольской Православной Церкви и начнет готовить дорожную карту деятельности второго этапа ЭПЦ МП.

При этом с монастырем дальнейшая деятельность будет согласовываться отдельно как с отдельной религиозной организацией.

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