СМИ: Украина получила первую партию истребителей F-16

По данным источников Bloomberg, перед западными партнерами Украины стояла задача отправить первые истребители до конца июля, и этот срок был выполнен. Пока Украина получила небольшое число самолетов.

Со слов собеседников Bloomberg, пока непонятно, смогут ли прошедшие обучение украинские пилоты немедленно начать полеты на F-16 или же этот процесс займет больше времени.

"Хотя масштабы пока невелики, передача самолетов должна со временем помочь Киеву создать возможности для нанесения ущерба российскому преимуществу в воздухе. Оно позволило Кремлю значительно разрушить украинскую энергетическую инфраструктуру, что привело к веерным отключениям электричества", - цитирует авторов публикации Русская служба ВВС.

Ранее Бельгия, Дания, Нидерланды и Норвегия обещали передать Украине около 60 истребителей F-16.

Украина просила истребители с самого начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Однако некоторые эксперты в области обороны не считают, что F-16 существенно изменят ход войны, эти самолеты могут укрепить противовоздушную оборону Украины и защитить жителей от российских налетов.

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