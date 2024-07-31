Передача выяснила, почему молодому человеку после СГО отказали в обещанном бесплатном обучении

Широкую популярность в соцсетях получил пост женщины - ее сыну, который закончил Службу государственной обороны (СГО) отказали в обещанном обучении в Рижском университете Страдиня, сообщает передача TV3 Ziņas.
Женщина указывает, что ранее университет по телефону подтвердил ей прием сына, однако в итоге был получен отказ.
Министерство обороны указывает, что такая ситуация, возможно, возникла из-за нехватки информации, в частности, каждая сторона новую систему с оплаченными государством местами интерпретировала по своему усмотрению.
Между тем, шансы молодого человека начать в сентябре учебу по-прежнему не ясны, так как ожидается ответ от Министерства образования и университета.
"В этом году мы остались без школы, прием во все университеты закончился, и мы не знаем, что делать дальше", - отмечает мать.
Подробнее смотрите в сюжете:
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!