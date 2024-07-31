Передача выяснила, почему молодому человеку после СГО отказали в обещанном бесплатном обучении

Женщина указывает, что ранее университет по телефону подтвердил ей прием сына, однако в итоге был получен отказ.

Министерство обороны указывает, что такая ситуация, возможно, возникла из-за нехватки информации, в частности, каждая сторона новую систему с оплаченными государством местами интерпретировала по своему усмотрению.

Между тем, шансы молодого человека начать в сентябре учебу по-прежнему не ясны, так как ожидается ответ от Министерства образования и университета.

"В этом году мы остались без школы, прием во все университеты закончился, и мы не знаем, что делать дальше", - отмечает мать.

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