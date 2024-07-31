Ср, 31.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Передача выяснила, почему молодому человеку после СГО отказали в обещанном бесплатном обучении

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Латвийские военные
Латвийские военные Фото: Ēriks Kukutis, Aizsardzības ministrija

Широкую популярность в соцсетях получил пост женщины - ее сыну, который закончил Службу государственной обороны (СГО) отказали в обещанном обучении в Рижском университете Страдиня, сообщает передача TV3 Ziņas.

Женщина указывает, что ранее университет по телефону подтвердил ей прием сына, однако в итоге был получен отказ.

Министерство обороны указывает, что такая ситуация, возможно, возникла из-за нехватки информации, в частности, каждая сторона новую систему с оплаченными государством местами интерпретировала по своему усмотрению.

Между тем, шансы молодого человека начать в сентябре учебу по-прежнему не ясны, так как ожидается ответ от Министерства образования и университета.

"В этом году мы остались без школы, прием во все университеты закончился, и мы не знаем, что делать дальше", - отмечает мать.

Подробнее смотрите в сюжете:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти