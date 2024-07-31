"Как здесь можно совершить аварию"? В Юрмале на простом перекрестке столкнулись две машины

Автомобиль марки Ford двигался по улице Муйжас по направлению с улицы Елгавас в сторону улицы Резекнес пулка, однако, когда он пересекал перекресток с улицей Кулдигас, перед ним внезапно выехал внедорожник BMW и перекрыл главную дорогу. В результате, произошло опасное столкновение и Ford врезался в столб.