"Как здесь можно совершить аварию"? В Юрмале на простом перекрестке столкнулись две машины

31 июля в Юрмале, в Булдури, внедорожник выехал перед легковым автомобилем и вызвал опасное столкновение. Одна из машин врезалась в столб, сообщает передача Degpunktā.
Автомобиль марки Ford двигался по улице Муйжас по направлению с улицы Елгавас в сторону улицы Резекнес пулка, однако, когда он пересекал перекресток с улицей Кулдигас, перед ним внезапно выехал внедорожник BMW и перекрыл главную дорогу. В результате, произошло опасное столкновение и Ford врезался в столб.
Юрмальчанин и бывший преподаватель правил дорожного движения Айварс недоумевает, как вообще в таком месте могла произойти авария.
"Здесь простой перекресток. Как здесь можно совершить аварию?" - говорит Айварс.
После проверки состояния здоровья водитель Ford от дальнейшей медицинской помощи отказалась.
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