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"Как здесь можно совершить аварию"? В Юрмале на простом перекрестке столкнулись две машины

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no "Degpunktā" sižeta

31 июля в Юрмале, в Булдури, внедорожник выехал перед легковым автомобилем и вызвал опасное столкновение. Одна из машин врезалась в столб, сообщает передача Degpunktā.

Автомобиль марки Ford двигался по улице Муйжас по направлению с улицы Елгавас в сторону улицы Резекнес пулка, однако, когда он пересекал перекресток с улицей Кулдигас, перед ним внезапно выехал внедорожник BMW и перекрыл главную дорогу. В результате, произошло опасное столкновение и Ford врезался в столб.

Юрмальчанин и бывший преподаватель правил дорожного движения Айварс недоумевает, как вообще в таком месте могла произойти авария.

"Здесь простой перекресток. Как здесь можно совершить аварию?" - говорит Айварс.

После проверки состояния здоровья водитель Ford от дальнейшей медицинской помощи отказалась.

Подробнее смотрите в сюжете Degpunktā:

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