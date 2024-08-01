Купаться на пляжах Даугавы в Румбуле и на Кипсале запрещено

На основании результатов анализов Инспекцией здравоохранения проб воды для купания, взятых на рижских пляжах, купание в Риге запрещено в Даугаве на Румбуле и Кипсале, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
На пляжах установлены соответствующие запрещающие знаки.
Качество воды в Даугаве на Луцавсале и на озере Бабелитис хорошее, и купание разрешено.
До получения результатов остальных анализов воды Департамент жилья и окружающей среды призывает пока воздержаться от купания в официальных местах купания в заливе моря и в излюбленных населением неофициальных местах купания, так как с учетом большого количества дождевых вод, пришедших в водоемы, пока нельзя судить о качестве воды для купания.
Необходимо учитывать, что затоплены многие территории и подвалы, поэтому в воду может попасть различного рода загрязнение, например, из каких-то мест хранения материалов или сухих туалетов.
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