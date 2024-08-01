Купаться на пляжах Даугавы в Румбуле и на Кипсале запрещено

Качество воды в Даугаве на Луцавсале и на озере Бабелитис хорошее, и купание разрешено.

До получения результатов остальных анализов воды Департамент жилья и окружающей среды призывает пока воздержаться от купания в официальных местах купания в заливе моря и в излюбленных населением неофициальных местах купания, так как с учетом большого количества дождевых вод, пришедших в водоемы, пока нельзя судить о качестве воды для купания.