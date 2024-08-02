Видео За занавесом: "сатанинские" Олимпийские игры, крысы и презервативы

"Хуже всего организованные олимпийские игры в истории", "не олимпийские, а сатанинские игры", "гомосексуальный треш", "хорошо, что мы не участвуем в этом посмешище" - таковы были главные лозунги российских пропагандистов в связи с открывшимися 26 июля XXXIII летними Олимпийскими играми в Париже, в которых запрещено участвовать России и Беларуси.
Кремлевские идеологи всю неделю старались дискредитировать олимпиаду, что, конечно, достигло своего апогея после церемонии открытия. Добавим, что в России открытие не показывали: по словам одного политолога, это стало бы нарушением закона, поскольку это была бы "пропаганда гомосексуализма".
Параллельно 28 июля в России отмечался День военно-морского флота, и диктатор Владимир Путин озвучил очередную угрозу всему миру о возможных ядерных ударах, на которые Россию "провоцирует" НАТО.
"Если США осуществят такие планы [разместят ракеты дальнего действия в Германии в 2026 году], мы будем считать себя свободными от ранее принятого одностороннего моратория на развертывание ударных вооружений средней и меньшей дальности, в том числе для увеличения потенциала прибрежных сил нашего флота", - сказал Путин на параде военно-морских сил в Санкт-Петербурге. Российский лидер отметил, что подготовка к такому шагу находится "на завершающей стадии".
Кроме того, пропагандисты не забыли одну из своих главных задач - дискредитацию США, в том числе рассказывая о том, насколько плоха кандидат от демократов на предстоящих в ноябре президентских выборах - Камала Харрис.
"ЛГБТ-шоу" в Париже
"Французские воры, негодяи и ничтожества" устроили самое позорное открытие олимпийских игр в истории, которое нельзя назвать иначе, чем мерзостью, рассказывали пропагандисты. Если кому-то непонятно, почему французов называют "ворами", то русские дали этому свое четкое, пусть и лживое, объяснение: церемония открытия якобы устроена за деньги, которые Запад "украл" у России. Речь идет о замороженных активах страны-агрессора.
Скандальный пропагандист Владимир Соловьев в гневе кричал, что это было оскорбительное для всех христиан шоу с "пропагандой" гомосексуализма, которое к спорту не имеет никакого отношения. По мнению Соловьева, французы предали традиционные христианские ценности и президент Франции Эммануэль Макрон якобы является "лидером всемирного движения педерастов".
А в отношении металлической лошади с наездницей, скачущей по Сене, конечно, утверждалось, что это всадник Апокалипсиса, который, как известно, символизирует конец света. Это чистая русская выдумка. Мировая пресса, как, например, "The New York Times", пишет, что всадница, спину которой прикрывал плащ с олимпийскими кругами, символизировала культурно-историческую икону Франции Жанну д' Арк. Русские пропагандисты, само собой, не заинтересованы рефлексировать о таких символах, ведь в их подаче речь идет только и единственно о "разврате и разрушении".
А рассказывая о тронувшем миллионы зрителей номере с песней Джона Леннона "Imagine", которая исполнялась по центру Сены на фоне пылающих роялей, ведущая передачи "60 минут" Ольга Скабеева заявила, что это прямое напоминание об осуществленном нацистами в прошлом веке поджоге предметов искусства и культурных ценностей.
Конечно, самый громкий скандал и истерику пропагандисты закатили из-за "богохульства" на Тайную вечерю, поскольку во время церемонии открытия в шоу трансвеститов была спародирована картина Леонардо да Винчи "Тайная вечеря". Это категорически отрицает режиссер церемонии Тома Жоли. Режиссер рассказал, что его задумкой было "связать широкую языческую вечеринку с богами Олимпа". "В моих работах вы никогда не найдете желания кого-то высмеять или очернить. Я хотел церемонию, которая объединяет людей, примиряет, но одновременно и церемонию, подтверждающую наши республиканские ценности - свободу, равенство и братство", - добавил режиссер.
Ряд мировых СМИ, в том числе уже упомянутая "The New York Times" со ссылкой на нескольких искусствоведов, сообщают, что изображенной картиной на самом деле была не "Тайная вечеря" Да Винчи, а картина голландского художника Яна Харменса ван Бильерта "Праздник богов", изображающая сцену пира греческих богов на Олимпе с Дионисом в центре.
Как обычно, пропагандисты сравнили западную "культуру смерти" с российскими православными ценностями. Поэтому на шоу Соловьева одновременно показали самые провокационные кадры из Парижа и сцены классического балета с открытия Олимпийских игр в Сочи, прошедших в 2014 году, чтобы всем зрителям было понятно, какой сатанизм царит во Франции и насколько "христианской" является Россия.
Преступность и распущенность
В привычной для пропагандистов манере без единого доказательства Скабеева утверждала, что к началу олимпиады в Париже преступность выросла на 20% и по улицам бегают крысы. Доказательств этому нет. Россияне также ужаснулись, что в Париже атлетам раздали бесплатные презервативы, что служит прецедентом, подтверждающим сексуальную распущенность западного мира.
На самом деле, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и с целью борьбы с ВИЧ, бесплатные презервативы предоставляются олимпийцам уже 40 лет, и впервые это произошло на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. "Кремлины" ни полусловом не обмолвились о том, что в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи спортсменам было доступно 100 000 бесплатных презервативов.
И официальный представитель МИДа Мария Захарова, и обслуживающие Кремль идеологи всю неделю с упоением рассказывали, в каком плохом состоянии находятся во Франции олимпийские деревни, не обеспечено качественное питание, царит хаос и организация очень плохая.
С большой долей вероятности можно предположить, что российское общество либо забыло, либо и вовсе не знает о тех побочных эффектах, которые были связаны с олимпиадой в Сочи: ни о выселении местных жителей из домов, которые были снесены, ни о массовых экологических нарушениях, не говоря уже о коррупции. Журналисты тогда жаловались и на отсутствие подачи воды в домики, и на незапертые и сломанные двери.
Да, в Париже тоже не обошлось без проблем. Так, правозащитные организации выразили громкие протесты в связи с удалением бездомных с улиц Парижа. Но существенная разница в том, что в тоталитарной России о проблемах и нарушениях, например, в сфере экологии, связанных с олимпийскими играми, никто публично говорить не решался. А французская пресса полна статей в том числе о том, что пошло не так и что следовало бы улучшить.
Если Путинская Россия всегда была искусственно раскрашенной потемкинской деревней, в подлинности которой никто не смеет сомневаться, то в демократических странах малейшие неудобства, не говоря уже о нарушениях, тут же оказываются достоянием общественности, что требует адекватных действий ответственных служб и должностных лиц.
Русские информационные атаки
Отпечатки окровавленных рук на мемориале Холокоста в Париже, гробы у Эйфелевой башни, фальшивая акция по вербовке французских военных на участие в военных действиях в Украине - все это часть дезинформационных кампаний, которые организует Россия и целевой аудиторией которых является Франция, сообщили агентству "Associated Press" (AP) французские официальные лица и эксперты по кибербезопасности.
Информационное агентство сообщает, что российская кампания, сеющая направленную против Франции дезинформацию, началась в онлайн-режиме в начале лета 2023 года, но впервые стала осязаемой в октябре, когда более 1000 связанных с Россией программ-роботов транслировали фотографии с граффити, на которых запечатлены звезды Давида в Париже и его пригородах.
Составной частью гибридной войны также стал рекламируемый и транслируемый прокремлевскими телеграм-каналами якобы снятый "Netflix" документальный фильм "Олимпийские игры упали", озвученный сгенерированный искусственным интеллектом голосом, напоминающим голос Тома Круза, который критикует Международный олимпийский комитет.
Компания "Microsoft" заявила, что задачей кампании, которую россияне назвали "Storm-1679", было сеяние тревоги в связи с ожиданием насильственных актов во время проведения игр. Ее усилил широко распространенный в социальных сетях поддельный видеоролик, скорее всего, российского происхождения, на котором видно, как якобы палестинский боевик угрожает нападениями на Францию во время Олимпийских игр в Париже.
В сообщении центра анализа угроз "Microsoft" говорится, что в кампанию Олимпийских игр "Storm-1679" в прошлом году вошла коллекция видео, сеющая страх перед насилием во время игр, которые проходят с 26 июля по 11 августа. Группировка опубликовала фейковые новости о том, что парижане страхуют имущество в преддверии терактов и что четверть билетов на игры возвращена из-за опасений возможных террактов. В обоих клипах в качестве источников упоминались известные вещательные организации "Euronews" и "France24".
Другая российская группировка, известная под названием "Storm-1099" или "Doppelganger", создала фейковые французские новостные сайты, на которых распространяет утверждения о коррупции в Международном олимпийском комитете и грядущих актах насилия во время Олимпийских игр.
Подводя итог, надо сказать, что Кремль не может позволить своему обществу проявить хоть малейшее сожаление о том, что России отказано в участии в Олимпийских играх. Поэтому официальная пропаганда делает все возможное, чтобы дискредитировать это грандиозное глобальное спортивное мероприятие, внушая своим жителям, что они на самом деле в выигрыше от того, что им не надо участвовать в этом "жалком шоу".
Проект софинансируется Фондом поддержки СМИ из средств латвийского государственного бюджета. За содержание проекта "За занавесом" отвечает информационное агентство LETA. #SIF_MAF2024
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