Видео За занавесом: "сатанинские" Олимпийские игры, крысы и презервативы

На самом деле, следуя рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и с целью борьбы с ВИЧ, бесплатные презервативы предоставляются олимпийцам уже 40 лет, и впервые это произошло на Олимпийских играх в Сеуле в 1988 году. "Кремлины" ни полусловом не обмолвились о том, что в 2014 году на Олимпийских играх в Сочи спортсменам было доступно 100 000 бесплатных презервативов.

И официальный представитель МИДа Мария Захарова, и обслуживающие Кремль идеологи всю неделю с упоением рассказывали, в каком плохом состоянии находятся во Франции олимпийские деревни, не обеспечено качественное питание, царит хаос и организация очень плохая.

С большой долей вероятности можно предположить, что российское общество либо забыло, либо и вовсе не знает о тех побочных эффектах, которые были связаны с олимпиадой в Сочи: ни о выселении местных жителей из домов, которые были снесены, ни о массовых экологических нарушениях, не говоря уже о коррупции. Журналисты тогда жаловались и на отсутствие подачи воды в домики, и на незапертые и сломанные двери.