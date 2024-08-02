В Юрмале жители винят в затоплении города забитые канавы

Дренажная и мелиоративная система города находится в ведении самоуправления. Затопление показывает, что специалисты как следует не осматривали систему и не обнаружили, что она засорена, говорят жители. Год назад дума переняла от предприятия Jūrmalas ūdens управление системой ливневой канализации и мелиорации.

"Мы работаем над тем, чтобы понять сложившуюся ситуацию, разработана планировка мелиорации, план развития, мы начнем разрабатывать проекты и искать решения", - сказал Андрей Золотой, руководитель отдела инженерных сооружений Юрмальской городской думы.

То, что произошло, является горьким уроком для тех, кто незаконно уменьшал количество канав, и для самой думы.

"Наша дорогостоящая техника застряла в частном дворе, а дальше засор, мы даже не можем вернуть инвентарь", - сказал Золотой. Закон требует, чтобы система проверялась два раза в год, и жители не намерены прощать того, что это не делалось.

С ночи понедельника, 29 июля, в центральной части Латвии бушевал ураган, поэтому Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил два красных предупреждения. В Юрмале буря нанесла масштабный ущерб.

Видео: Буря в Юрмале

Галерея: Последствия бури в Юрмале

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