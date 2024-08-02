В Риге замечен автомобиль со странными номерами и без техосмотра

Андис запечатлел в Риге автомобиль, у которого уже давно истек срок действия технического осмотра и вместо требуемого по закону государственного номерного знака спереди и сзади на машине установлены таблички с надписью PRIVĀTS.

Таблички также украшены латышскими надписями. На рамке таблички можно прочитать надпись "естественные права", которая наводит Андиса на мысль, что владелец конкретного автомобиля отказался соблюдать закон, вместо этого придерживаясь известного лишь ему "естественного права" управлять автомобилем без технического осмотра и номера государственной регистрации.

Андис заявил передаче, что эта машина участвовала в дорожном движении.

Подробнее - в сюжете передачи!

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