ФОТО Река Свете вышла из берегов в Елгавском крае. Жители должны быть готовы к эвакуации

Из-за подъема уровня воды в реке Свете затоплен поселок Атпутас в Елгавском крае, а также низменные места Елгавского края и Елгавы.

Уровень воды в реке Свете возле поселка Узини поднялся на 278 см.

По сообщению Светской волостной управы, затоплена улица Баложу, вода начинает затапливать дачи в Атпутас. В настоящее время от ливневых паводков не пострадали жилые дома, но затоплено несколько дач в Атпутас, в том числе часть проезжей части улицы Баложу.

Жители должны быть готовы к эвакуации. Ответственные службы самоуправления отправились по домам жителей, чтобы сообщить о приближающемся наводнении и возможной эвакуации, написано на сайте самоуправления Елгавского края.

Самоуправление отмечает, что на данный момент ситуация не критична, но жителям следует быть осторожными и принимать все меры предосторожности при повышении уровня воды. Муниципальные службы Елгавского края готовы отреагировать на кризисную ситуацию и оказать помощь.

Самоуправление Елгавского края следит за сложившейся ситуацией и при необходимости постарается максимально оцепить затопленную территорию. Кроме того, когда количество воды стабилизируется, начнет работать насос, сливающий лишнюю воду.

Муниципалитет призывает владельцев зданий, у которых на дачах и в жилых помещениях находится ценное имущество, своевременно перенести его в более безопасные помещения.

В случае эвакуации жителей просят связаться с Эдгаром Гринофсом, главой Светской волостной управы, по телефону 29522868.

Жителей, которым необходима помощь или эвакуация, просят сообщить об этом в Оперативный информационный центр самоуправления (POIC) по телефону 8787 или написать на электронную почту info@poic.jelgava.lv.

Видео: Наводнение в Елгаве

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