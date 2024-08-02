Обязательный призыв женщин в армию: мнения политиков разделились

Глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис высказал агентству LETA свое личное мнение, заявив, что призыв женщин в армию был бы поспешным шагом.

В то же время он отметил, что не сомневается в том, что женщины способны на разные поступки, но не считает, что обязательный призыв женщин - это выход.

Представитель фракции "Новое Единство" Анна Удре сказала агентству LETA, что необходимо более широкое обсуждение этого вопроса.

Депутат Атис Швинка ("Прогрессивные") написал в твиттере, что обязательный призыв женщин на СГО был бы вполне приемлемой позицией, напомнив, что "Прогрессивные" уже поднимали этот вопрос прошлой весной, но не получили широкой поддержки.

"Гендерное равенство означает равенство прав, возможностей и обязанностей - мы не забыли об этом и готовы начать политическое движение по этому вопросу", - заявил Швинка.

Как сообщалось, командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш призвал рассмотреть вопрос об обязательном призыве женщин в армию.

Неблагоприятная демографическая ситуация вызывает опасения по поводу возможности набрать необходимых 4 000 солдат, и НВС, безусловно, придется искать способы мотивировать население к участию в службе.

"Я убежден и настроен на то, что добровольный солдат СГО - самый лучший, самый качественный и самый эффективный", - сказал командующий НВС.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!