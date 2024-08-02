Железнодорожную станцию планируют перенести в другое место

Почти год назад из-за низкого пассажиропотока станцию Инчупе собирались закрыть. Но местные жители и некоторые эксперты транспортной отрасли были против. Тогда было решено понаблюдать за количеством пассажиров за полгода.

Талис Линкайтс рассказал, что станцией активно пользуются как местные жители, так и приезжие, особенно в летнее время.

Но специалисты отмечают, что вокруг станции не развита инфраструктура, и советуют перенести станцию на другую сторону реки Инчупе, на улицу Плявас.

Эксперты говорят, что в этом месте более удобная инфраструктура и отсюда всего 5 минут ходьбы до Белой дюны, куда часто ездят отдыхать рижане.

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