"Десять своих на шестнадцать чужих". Как российские СМИ и пропаганда освещали обмен заключенными между Москвой и Западом

Немецкая прокуратура называла его «командиром спецподразделения российских спецслужб ФСБ» и полагала, что Хангошвили убит в отместку за его участие во второй чеченской войне, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году.

МИД России называл домыслами сообщения СМИ о связи подозреваемого в убийстве гражданина Грузии россиянина с российскими спецслужбами.

Вина Вадима Красикова в убийстве Хангошвили была доказана в суде Берлина, который в 2021 году приговорил россиянина к пожизненному заключению.

Владимир Путин, говоря об этом деле ещё в 2019 году, после убийства и задержания Красикова, называл Хангошвили «абсолютно кровавым убийцей» и утверждал, что тот участвовал в организации взрывов в московском метро.

А в феврале 2024 года, отвечая на вопросы американского телеведущего Такера Карлсона, Путин заговорил о человеке, «который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Хотя он и не назвал этого человека по имени, сомнений в том, что речь шла именно о Красикове, нет.

«Россия полностью удовлетворена»

Вернувшиеся на родину соотечественники обвинялись на Западе в сотрудничестве с разведывательными ведомствами, рассказывала Россия 1, утверждая, что в ряде случаев вина задержанных и осужденных так и не была доказана. Компания НТВ отдельно подчеркивала, что на россиян якобы оказывалось психологическое давление, а содержались они в «немыслимых» условиях.