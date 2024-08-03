Как российское ТВ, пресса и прокремлёвские комментаторы освещали обмен заключёнными между Россией и Западом — в нашем обзоре по материалам Службы мониторинга Би-би-си.
"Десять своих на шестнадцать чужих". Как российские СМИ и пропаганда освещали обмен заключенными между Москвой и Западом
В четверг 1 августа Россия и Запад провели крупнейший со времён холодной войны обмен заключёнными. Из российских тюрем были освобождены 16 человек, в том числе американцы Эван Гершкович и Пол Уилан, осужденные по обвинению в шпионаже, а также известные российские политики, которых на Западе считали узниками совести (плюс гражданин Германии — из белорусской тюрьмы).
Москва вернула восемь своих граждан, отбывавших тюремные сроки в США и Европе по обвинениям в шпионаже, убийстве, крупном мошенничестве и контрабанде (а также двух несовершеннолетних детей, принадлежащих супругам Дульцевым, отбывавшим в Словении срок за шпионаж).
Красная ковровая дорожка, почетный караул...
Обмен заключенными с Западом был подан первой новостью тремя главными российскими каналами — Россией 1, Первым каналом и НТВ — утром 2 августа. В своих репортажах они уделили особое внимание приёму вернувшихся россиян в Москве, подчеркнув, что среди встречающих в аэропорту был президент Владимир Путин.
«Красная ковровая дорожка, почётный караул и личная встреча президента», — так описала встречу Россия 1 в самом начале сюжета. По словам НТВ, Путин подчеркнул при встрече россиян, что «Родина о них ни на минуту не забывала».
Телеканалы показали, как Путин пожимает руки вернувшимся соотечественникам, а у трапа выстроился почетный караул. Затем российские граждане прошли в зал официальных делегаций, где Путин обратился к ним с приветственным словом, объявив, что все вернувшиеся будут представлены к государственным наградам, и отдельно поблагодарив тех, кто имеет отношение к военной службе, сообщила Россия 1.
Россия 1 не назвала имен десяти россиян, вернувшихся на родину, упомянув только Анну Дульцеву, осужденную в Словении вместе с мужем за шпионаж. В сюжете было подчеркнуто, что при встрече с президентом она не могла сдержать слез.
Первый канал сообщил, что в Россию прилетели семья Дульцевых с детьми, бывший офицер спецназа Вадим Красиков, Владислав Клюшин, Вадим Конощенок, Павел Рубцов, Роман Селезнев и Михаил Микушин.
Программа НТВ в своем сюжете более подробно остановилась на Красикове, заявив, что немецкие СМИ и суд «приписали» ему убийство скрывавшегося в Германии чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Дело об убийстве Хангошвили: краткая справка
40-летний гражданин Грузии Зелимхан (Торнике) Хангошвили, родом из Чечни, был застрелен в берлинском парке Кляйнер-Тиргартен 23 августа 2019 года. Подозреваемый — Вадим Красиков — был задержан немецкой полицией вскоре после убийства недалеко от места преступления.
Немецкая прокуратура называла его «командиром спецподразделения российских спецслужб ФСБ» и полагала, что Хангошвили убит в отместку за его участие во второй чеченской войне, а также в войне между Россией и Грузией в 2008 году.
МИД России называл домыслами сообщения СМИ о связи подозреваемого в убийстве гражданина Грузии россиянина с российскими спецслужбами.
Вина Вадима Красикова в убийстве Хангошвили была доказана в суде Берлина, который в 2021 году приговорил россиянина к пожизненному заключению.
Владимир Путин, говоря об этом деле ещё в 2019 году, после убийства и задержания Красикова, называл Хангошвили «абсолютно кровавым убийцей» и утверждал, что тот участвовал в организации взрывов в московском метро.
А в феврале 2024 года, отвечая на вопросы американского телеведущего Такера Карлсона, Путин заговорил о человеке, «который из патриотических соображений ликвидировал в одной из европейских столиц бандита». Хотя он и не назвал этого человека по имени, сомнений в том, что речь шла именно о Красикове, нет.
«Россия полностью удовлетворена»
Вернувшиеся на родину соотечественники обвинялись на Западе в сотрудничестве с разведывательными ведомствами, рассказывала Россия 1, утверждая, что в ряде случаев вина задержанных и осужденных так и не была доказана. Компания НТВ отдельно подчеркивала, что на россиян якобы оказывалось психологическое давление, а содержались они в «немыслимых» условиях.
«Примечательно, что никто из этих россиян, задержанных за границей, не признал свою вину, в отличие от тех, кого Москва выдала в ходе обмена», — указывал Первый канал.
Авторы сюжетов заявили, что россиян обменяли на «группу лиц, которые действовали в интересах иностранных государств и вели подрывную деятельность», не называя имен. Первый канал также особо подчеркнул, что у многих среди отправленных на Запад есть еще одно, кроме российского, гражданство.
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Ранее Путин подписал закон об их помиловании, подчеркивали на НТВ, описав это фразой «всё ради возвращения домой своих». Канал также охарактеризовал обмен как «10 своих на 16 чужих».
По итогам операции Россия полностью удовлетворена состоявшимся обменом, проведенным с Западом, завершила свой сюжет Россия 1.
Телеканал НТВ отдельно сфокусировался на том, как обмен комментируют на Западе и стоит ли ожидать изменения отношений с США.
Американские СМИ приписывают ключевую роль в организации обмена президенту Байдену, подчеркивали на НТВ: «Для его администрации возвращение Эвана Гершковича, Алсу Курмашевой и Пола Уилана — не просто историческая сделка. Невероятный дипломатический успех — это еще и успех предвыборный — козырь для Камалы Харрис в борьбе с Трампом».
В сюжете также процитировали Белый дом, который «поспешил заверить, что на отношениях России и США обмен никак не скажется».
«Либералов в России больше нет»
В соцсетях российские пропагандисты преподнесли обмен как победу России, которая не бросает своих граждан.
«Возможно, это ещё вопрос веры и надежды, что за тобой народ и государство. А сегодняшняя история эту веру и надежду в очередной раз превратила в знание того, что #СвоихНеБросаем», — написала в телеграме пресс-секретарь МИД Мария Захарова.
«Обмен в пользу России. Формально кажется, что в пользу Запада: 16 на 10. Но Россия получила шесть реальных офицеров и двоих их детей. И двоих наших взятых Западом в заложники по семейной линии. Всех вызволила», — прокомментировал прокремлевский политический аналитик Сергей Марков.
Комментаторы также раскручивали нарратив про то, что отпущенные из тюрем россияне якобы работали в интересах других стран.
«Либералов в России больше нет. Все они оказались на поверку просто иностранными шпионами. Это не выбор позиции, это выбор по ту или эту линию фронта. Очень правильно менять либералов на наших героев и просто нормальных людей», — написал ультраконсервативный философ Александр Дугин.
Обмен заключенными с Западом стал главной темой и для российских печатных изданий, которые подчеркивают его беспрецедентность и анализируют его влияние на отношения России и США.
«События 1 августа 2024 года войдут в историю, правда непонятно, в каком качестве: то ли как признак грядущего примирения РФ и Запада, то ли всего лишь как иллюстрация разной системы ценностей, которой придерживаются чиновники в разных странах», — рассуждает «Независимая газета».
Подобный обмен важен для всех сторон, и он подтверждает, что каналы коммуникации между Россией и США есть, однако они мизерные. Обмен заключенными, по которому сотрудничают стороны, — это скорее исключение, во всех остальных сферах конфронтация идет по восходящей, пишет газета «Известия», цитируя экспертов.