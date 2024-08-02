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Видео Лодка лидера Северной Кореи врезалась в дерево. Пострадала прическа диктатора

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video.

В последние дни в Северной Корее прошли сильные дожди, вызвавшие наводнения в нескольких городах. После того, как дождь прекратился, диктатор Ким Чен Ын отправился обследовать пострадавшие от наводнения районы. Во время поездки было снято видео, которое быстро стало вирусным в социальных сетях и позабавило людей.

Около 4000 домов в городе Синыйджу и уезде Ыджу были затоплены после рекордных дождей в регионе. По меньшей мере 5000 человек были спасены после ливней, которые прошли в субботу, 27 июля.

После первых спасательных операций лидер страны Ким Чен Ын отправился смотреть на последствия наводнения.

На видео видно, как диктатор едет на моторной лодке через пострадавшие от наводнения районы, пока лодка внезапно не врезается боком в дерево.

Во время инцидента никто не пострадал, кроме прически Ким Чен Ына.

Пользователи соцсетей гадают, какая судьба теперь ждет рулевого лодки.

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