Видео Лодка лидера Северной Кореи врезалась в дерево. Пострадала прическа диктатора

Около 4000 домов в городе Синыйджу и уезде Ыджу были затоплены после рекордных дождей в регионе. По меньшей мере 5000 человек были спасены после ливней, которые прошли в субботу, 27 июля.

После первых спасательных операций лидер страны Ким Чен Ын отправился смотреть на последствия наводнения.

На видео видно, как диктатор едет на моторной лодке через пострадавшие от наводнения районы, пока лодка внезапно не врезается боком в дерево.

Kim Jong Un crashed into a tree



The leader of North Korea took part in the rescue operation in Sinuiju and Uiju districts, where 4,000 houses were flooded



The boatman accidentally launched the boat directly into an overhanging tree branch and ruined Kim's hairstyle. pic.twitter.com/XbFTmZssuI — Untold News (@Untoldnewsoff) August 2, 2024

Во время инцидента никто не пострадал, кроме прически Ким Чен Ына.

Пользователи соцсетей гадают, какая судьба теперь ждет рулевого лодки.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!