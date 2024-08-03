Ночной пожар в рижской девятиэтажке унес жизнь человека

Этой ночью в 3:37 поступил вызов в девятиэтажный жилой дом в Риге, в Латгальском предместье, где произошел пожар. Прибывшие на место пожарные установили, что открытым пламенем горит квартира на девятом этаже на площади 60 квадратных метров и балкон на площади 10 квадратных метров.

Опубликованная в соцсетях информация свидетельствует, что пожар произошел в микрорайоне Плявниеки.

До прибытия VUGD из здания эвакуировались 28 человек, а пожарные спасли трех человек, один из которых при пожаре пострадал и был госпитализирован. В горящей квартире был обнаружен погибший. Работы на месте происшествия продолжаются.

В пятницу, 2 августа, в 15:41 VUGD получила информацию о том, что в Кекавской волости Кекавского края горит кровля двухэтажного жилого дома. На месте пожарные установили, что крыша, на которой размещены солнечные панели, горит открытым пламенем на площади 100 квадратных метров. Работы по тушению завершились в 19:49.

За минувшие сутки также поступило еще 12 заявок на устранение повреждений от бури.

В период с 6:30 2 августа до 6:30 3 августа VUGD получила 52 вызова: восемь на тушение пожаров, 29 на спасательные работы, еще 15 вызовов оказались ложными.

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