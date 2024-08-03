Ростовскую область атаковали десятки беспилотников

Спустя два часа Голубев заверил в отсутствии жертв и пострадавших и обвинил в налете Украину. По словам губернатора, над регионом было зафиксировано 55 дронов.

‼️Big explosions at the Russian military airfield in Morozovsk, Rostov region. 270km from the frontline. Russian Su-34s are based in Morozovsk. pic.twitter.com/P9NX3HR7xc — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) August 3, 2024

Astra: Пожар на аэродроме и предприятии Росрезерва

Объектом воздушной атаки стал военный аэродром под Морозовском, пишут Telegram-каналы Astra и Mash со ссылкой на местных жителей. На опубликованных видеороликах видны горящие постройки. Очевидцы предполагают, что огнем охвачены складами с боеприпасами или цистерны с топливом.

В Каменском районе пожар вспыхнул на территории комбината "Атлас" Федерального агентства по государственным резервам (Росрезерв), передают собеседники Astra. Это предприятие специализируется на хранении нефтепродуктов, в августе 2020 года на базе комбината состоялись совместные учения министерства обороны РФ и Росрезерва, уточняет газета "Земля".

Налеты на другие российские регионы

Тем временем Минобороны России отчиталось об уничтожении 75 БПЛА самолетного типа. По данным ведомства, 36 дронов сбиты над Ростовской областью, восемь - над Курской, девять - над Белгородской, 17 - над Орловской, два - над Рязанской областями и по одному БПЛА - над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

Власти большинства этих регионов, за исключением Курской области и Краснодарского края, заверили в отсутствии пострадавших. При этом губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о пожаре на нефтебазе в Губкинском городском округе.

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