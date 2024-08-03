В первый день Summer Sound в медучреждения доставлены четыре человека

В том числе у двух человек обострились уже имеющиеся заболевания, в свою очередь еще двое доставлены в медучреждения с мелкими ранами.

Как пояснили в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD), фестиваль проходит спокойно и помощь медиков необходима в том размере, как это обычно происходит на больших массовых мероприятиях.

NMPD дежурит в месте проведения фестиваля, были случаи, когда люди обращались к медикам, но в основном все проблемы можно решить на месте.

Как уже сообщалось, фестиваль Summer Sound в этом году проходит 2 и 3 августа в Риге.

Со специально подготовленными для фестиваля шоу выступят: немецкий диджей Робин Шульц, французский дуэт электроники Ofenbach, финская сенсация Käärijä, партизаны вечеринок Bermudu Divstūris, хип-хоп супер-группа Singapūras Satīns, Astro’n’out, BANDA BANDA, Citi zēni, Sudden Lights, Very Cool People, Kreisais Krasts, скандальная рэперша VIŅA, легендарный Inokentijs Mārpls, Mazais Princis, Laika suns, Olas, Wiesulis & sangvn, Pirmais Kurss и многие другие.

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