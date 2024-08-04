Вид на церковь на территории исправительной колонии ИК-17 в поселке Озерный в Мордовии, Россия. Здесь отбывал наказание американец Пол Уилан, которого 1 августа 2024 года обменяли на россиян, которые отбывали наказание в тюрьмах США и стран ЕС. Именно в Мордовию посольство РФ приглашает переезжать учителей из Эстонии.

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