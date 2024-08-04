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Россия вербует учителей Эстонии работать в Мордовии

Наталия Гребнева rus.postimees.ee
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Вид на церковь на территории исправительной колонии ИК-17 в поселке Озерный в Мордовии, Россия. Здесь отбывал наказание американец Пол Уилан, которого 1 августа 2024 года обменяли на россиян, которые отбывали наказание в тюрьмах США и стран ЕС. Именно в Мордовию посольство РФ приглашает переезжать учителей из Эстонии.
Вид на церковь на территории исправительной колонии ИК-17 в поселке Озерный в Мордовии, Россия. Здесь отбывал наказание американец Пол Уилан, которого 1 августа 2024 года обменяли на россиян, которые отбывали наказание в тюрьмах США и стран ЕС. Именно в Мордовию посольство РФ приглашает переезжать учителей из Эстонии. Фото: Reuters / Scanpix

Посольство России в Таллинне отправляет жителей Эстонии в Мордовию. Можно сразу выдохнуть: не всех. А только тех, у кого есть российское гражданство и опыт преподавания, сообщает Rus.Postimees.

На сайте ведомства и в его соцсетях сегодня появилась новость под названием "Мордовия ждет соотечественников".

"Информируем вас, что в настоящее время принята и реализуется программа по добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих в Эстонской Республике и имеющих опыт в преподавательской деятельности", - говорится в сообщении посольства.

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