Россия вербует учителей Эстонии работать в Мордовии

Посольство России в Таллинне отправляет жителей Эстонии в Мордовию. Можно сразу выдохнуть: не всех. А только тех, у кого есть российское гражданство и опыт преподавания, сообщает Rus.Postimees.
На сайте ведомства и в его соцсетях сегодня появилась новость под названием "Мордовия ждет соотечественников".
"Информируем вас, что в настоящее время принята и реализуется программа по добровольному переселению в Республику Мордовия соотечественников, проживающих в Эстонской Республике и имеющих опыт в преподавательской деятельности", - говорится в сообщении посольства.