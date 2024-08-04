Теракт недалеко от Тель-Авива: убиты два мирных жителя

В Израиле недалеко от Тель-Авива в воскресенье в результате нападения с ножом была убиты женщина и мужчина, а еще двое мужчин пострадали, сообщает AFP со ссылкой на израильских медиков.
Нападавший, палестинец с оккупированного Западного берега, "нейтрализован", подтвердила полиция.
Нападение произошло в нескольких местах в Холоне, в южном пригороде Тель-Авива, рассказала служба неотложной медицинской помощи Magen David Adom.
Нападавшего "нейтрализовал" полицейский, прибывший на место происшествия.
66-летняя женщина погибла на месте. В свою очередь раненый в результате нападения 70-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице вскоре после нападения, подтвердили медики.
"Жертвы находились в трех разных местах, примерно в 500 метрах друг от друга", - говорится в сообщении Magen David Adom.
Напряженность в ближневосточном регионе нарастает: Иран и его сторонники угрожают нанести ответный удар в связи с убийством в Тегеране в среду Исмаила Хании, политического лидера палестинской радикальной группировки ХАМАС.
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