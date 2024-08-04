Теракт недалеко от Тель-Авива: убиты два мирных жителя

Нападавший, палестинец с оккупированного Западного берега, "нейтрализован", подтвердила полиция.

Нападение произошло в нескольких местах в Холоне, в южном пригороде Тель-Авива, рассказала служба неотложной медицинской помощи Magen David Adom.

Нападавшего "нейтрализовал" полицейский, прибывший на место происшествия.

66-летняя женщина погибла на месте. В свою очередь раненый в результате нападения 70-летний мужчина от полученных травм скончался в больнице вскоре после нападения, подтвердили медики.

"Жертвы находились в трех разных местах, примерно в 500 метрах друг от друга", - говорится в сообщении Magen David Adom.

Напряженность в ближневосточном регионе нарастает: Иран и его сторонники угрожают нанести ответный удар в связи с убийством в Тегеране в среду Исмаила Хании, политического лидера палестинской радикальной группировки ХАМАС.

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