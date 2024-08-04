В США порывом ветра унесло детский надувной замок: погиб ребенок

Дети игрались в размещенном у бейсбольного стадиона Regency Furniture Stadium игрушечном замке. В результате сильного порыва ветра замок поднялся в воздух на высоту от 4,5 до 6 метров и приземлился на стадионе, где проходил бейсбольный матч.

Правоохранительные органы указывают, что несколько детей выпали из замка перед его приземлением. Сообщение об инциденте было получено в 21:21 по местному времени. Пострадавшие получили помощь медиков и добровольцев спустя несколько минут после инцидента.

Во второй половине дня и вечером 2 августа ожидалась ветреная погода с сильными ливнями.

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