Видео Украина опубликовала видео запуска ракет Storm Shadow

"Битва за небо продолжается. Круглосуточно враг атакует нас бомбами и ракетами, проводит воздушную разведку, каждую ночь бьет ударными беспилотниками. Воздушные Силы, бок о бок с противовоздушной обороной всех Сил обороны Украины, отражают удары. Насколько это возможно, уничтожают средства воздушного нападения противника, бьют врага с воздуха, держат оборону на земле", - подписал видео Олещук.

The Air Force of Ukraine reveals the launch moment of two Storm Shadow cruise missiles by a Ukrainian Su-24 bomber towards occupied Crimea. pic.twitter.com/LYdZ0NZvNR — Ukraine Front Line (@EuromaidanPR) August 4, 2024

Издание Defence Express отмечает, что в целом мало видео, на которых видно применение ракет Storm Shadow. До сих пор единственное официальное видео опубликовал производитель ракет MBDA. Кадры сняты в конце 90-х - начале 2000-х годов.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании не дало Украине разрешения на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России, сообщает газета Telegraph со ссылкой на источник в Минобороны Великобритании.

Высказывания премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который дал понять, что такое разрешение дано, в Telegraph назвали "неловким дипломатическим моментом".

Стармер во время полета в Вашингтон, где проходил саммит в честь 75-летия НАТО, сказал журналистам, что военная помощь Великобритании, включающая в себя в том числе ракеты Storm Shadow, предназначена "для оборонных целей, а Украина сама решает, как ее использовать для этих оборонных целей".

Великобритания стала первой страной, которая предоставила Вооруженным силам Украины оружие дальнего радиуса действия, заявив в мае прошлого года, что она направит Киеву ракеты Storm Shadow.

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