FT: 800 тысяч украинских мужчин избегают призыва

Около 800 тысяч украинских мужчин, подлежащих мобилизации, избегают призыва. Они ушли в подполье, сменив фактический адрес проживания и устроившись на работу с "черной" зарплатой. Об этом в воскресенье, 4 августа, заявил глава комитета по вопросам экономического развития при Верховной раде Украины Дмитрий Наталуха в беседе с изданием Financial Times.

По словам депутата, переход такого количества мужчин в нелегальное положение провоцирует сотрудников ТЦК "добирать" в украинскую армию людей, работающих официально. А это, в свою очередь, угрожает Украине серьезным экономическим кризисом, полагает Наталуха.

"Все больше и больше предприятий будут закрываться просто потому, что у них недостаточно ресурсов для продолжения работы", что в конечном счете вызовет в экономике эффект домино. По словам Наталухи, с начала полномасштабного вторжения РФ украинские компании уже потеряли в среднем 10-20% сотрудников из-за военного призыва или эмиграции.

Законопроект об экономической "брони" от мобилизации

В июне в Верховную раду был внесен законопроект об "экономической брони" от мобилизации. Согласно документу, компания может платить повышенный военный сбор размером 20 тысяч гривен (447 евро) в месяц за конкретного работника и тем самым освобождать его от призыва.

Если этот законопроект будет принят, от военной службы будут освобождены почти 900 тысяч человек, а на нужды армии удастся собрать около 20 млрд гривен (более 447 млн евро), указывает Наталуха. "Это деньги, которые не зависят от того, в каком настроении проснется Виктор Орбан или кто станет следующим президентом США", - сказал депутат, имея в виду неоднократные блокировки европейской помощи Украине со стороны премьер-министра Венгрии, а также обещания Дональда Трампа за сутки "остановить" войну в Украине.

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