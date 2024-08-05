В Каунасе начался суд над Ауримасом Жилинскисом, который к 34 годам имеет уже основательное криминальное прошлое - он привлекался к ответственности уже 11 раз. По новому делу Жилинскиса судят за руководство вооруженной банды, занимавшейся грабежами, кражами, террором и рэкетом, сообщает литовский портал 15min.lt.

Согласно материалам дела, Жилинскис 1990 года рождения, основал преступную группу не позднее осени 2019 года. Он был лидером банды, вооруженной огнестрельным и другим оружием, в которую входили еще как минимум семь человек, личности которых установлены, а также еще несколько человек, личности которых пока не установлены.

Правоохранители утверждают, что Жилинскис, действуя в организованной группе, накопил в Каунасе большое количество огнестрельного оружия и боеприпасов. На этом банда не остановилась. У нее было и другое оборудование: