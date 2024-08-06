Что означает для России обвал цен на нефть и их взлет на газ

Так, в Германии, обладающей, причем с большим отрывом, крупнейшими в ЕС мощностями ПХГ, газохранилища заполнены сейчас, в начале августа, уже на 90%. Это означает, что закачка шла в последние месяцы с огромным опережением графика, ведь действующий с 2022 года закон предписывает обеспечивать уровень в 85% только к 1 октября и 95% лишь к 1 ноября.

Аналогичная ситуация - и в других странах ЕС. Итальянские ПХГ, вторые по мощности в ЕС, заполнены более чем на 88%, свидетельствуют данные портала Gas Infrastructure Europe (GIE), в Нидерландах, которые идут на третьем месте, этот показатель превышает 81%.

В странах, в которых значительную роль в структуре потребления играет сжиженный природный газ (СПГ), уровень заполнения ПХГ составляет: во Франции 79%, в Бельгии 88%, а в Испании и Португалии почти 100%.

Если же взять страны ЕС, которые получают российский газ благодаря пока еще, до конца 2024 года, действующему украинскому транзиту, то в Словакии, Австрии и Чехии газохранилища заполнены примерно на 87%. А в Венгрии, которую "Газпром" снабжает по второй, европейской нитке "Турецкого потока", данный показатель составляет 84%.

В результате средний уровень заполнения газохранилищ в ЕС достиг, по подсчетам GIE, примерно 86%. Все это означает, что в ближайшие недели спрос на природный газ со стороны немецких и других европейских импортеров должен, по идее, заметно снизиться и остаться низким, по меньшей мере, до фактического начала отопительного сезона через полтора-два месяца, а то и позже, в зависимости от погоды. Ведь после стопроцентного заполнения ПХГ энергетические компании в странах ЕС прекратят масштабные закупки топлива про запас и будут приобретать его только для удовлетворения текущего спроса.

Таким образом в ближайшие месяцы у "Газпрома" и "Новатэка" невелики шансы существенно нарастить поставки в Европу трубопроводного и сжиженного природного газа (на который санкции ЕС не распространяются), чтобы тем самым воспользоваться его нынешним относительным удорожанием.

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