Из Akropole Alfa из-за небольшого возгорания эвакуировали около 2000 человек

Представитель Пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте проинформировала TVNET, что в 13:31 VUGD получила информацию о том, что в торговом объекте на Бривибас гатве в Риге образовалось задымление.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в одном из помещений горели вещи на площади 1 квадратный метр.

Пламя было потушено при помощи огнетушителя до прибытия пожарных.

Из здания эвакуировались примерно 2000 человек.

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