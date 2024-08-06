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Из Akropole Alfa из-за небольшого возгорания эвакуировали около 2000 человек

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Из Akropole Alfa из-за небольшого возгорания эвакуировали около 2000 человек
Из Akropole Alfa из-за небольшого возгорания эвакуировали около 2000 человек Фото: Aculiecinieka foto

Во вторник, 6 августа, в торговом центре Akropole Alfa произошла эвакуация, сообщили TVNET очевидцы.

Представитель Пожарно-спасательной службы (VUGD) Виктория Грибусте проинформировала TVNET, что в 13:31 VUGD получила информацию о том, что в торговом объекте на Бривибас гатве в Риге образовалось задымление.

Прибыв на место происшествия, пожарные констатировали, что в одном из помещений горели вещи на площади 1 квадратный метр.

Пламя было потушено при помощи огнетушителя до прибытия пожарных.

Из здания эвакуировались примерно 2000 человек.

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