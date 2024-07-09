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Пожар на улице Я. Асара в Риге: задержан подозреваемый в поджоге

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Пожар на улице Яня Асара в Риге
Пожар на улице Яня Асара в Риге Фото: "Apollo.lv" aculiecinieks

Утром в воскресенье, 7 июля, в Риге на улице Яня Асара произошел пожар в жилом доме, сгорели четыре автомобиля и мотоцикл, погибло несколько домашних питомцев. В связи с намеренным поджогом 8 июля был начат уголовный процесс, и уже 9 июля был задержан мужчина 1986 года рождения.

7 июля в 02:52 сотрудники Государственной полиции отправились на вызов на улицу Яня Асара, 10, где горел жилой дом.

Общая площадь пожара составила 1810 квадратных метров, во дворе дома сгорели четыре автомобиля и мотоцикл. Около 30 человек были эвакуированы из соседних домов на улице Я. Асара, 12 и 12а. Люди в пожаре не пострадали, но погибли две кошки и собака.

Галерея: Пожар на ул. Яня Асара в Риге

В ходе расследования был установлен возможный виновник - мужчина 1986 года рождения. Он был задержан в понедельник, 8 июля.

Начат уголовный процесс. За намеренное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это было сделано при помощи поджога, грозит лишение свободы на срок до десяти лет с пробационным надзором на срок до трех лет или без него.

Во вторник, 9 июля, к задержанному была применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Уголовный процесс находится в активной стадии расследования, выясняются мотивы поджога.

Госполиция благодарит жителей за отзывчивость в предоставлении информации. Отмечается, что полиция с самого начала привлекла масштабные ресурсы для расследования этого дела.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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