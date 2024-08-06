В нескольких местах снят запрет на купание. Вода - теплая!

Как сообщили в инспекции, качество воды на этих пляжах в настоящее время соответствует норме и купание разрешено. Однако результаты микробиологических исследований на Румбуле в Риге пока не свидетельствуют о достаточном снижении уровня загрязнения, поэтому ранее введенный запрет на купание заменен на рекомендацию не купаться.

В то же время запрет на купание из-за микробиологического загрязнения сохраняется на юрмальских пляжах в Асари и Меллужи.

Также из-за микробиологического загрязнения по-прежнему не рекомендуется купаться в море в Булдури, Дубулты, Дзинтари, Лиелупе, Майори и Пумпури, а также в Елгаве на правом берегу Елгавы.

Поскольку самоуправления Юрмалы и Елгавы продолжают отвод паводковых вод с затопленных территорий, инспекция также не рекомендует купаться в Юрмале на пляжах Яункемери, Вайвари и Каугури, в Лиелупе на улице Эзеру и в Приедайне, а также в Елгаве на острове Паста.

Пляж в Липушки на озере Разнас закрыт на время строительных работ.

Как свидетельствует информация муниципальной полиции Риги, в рижских водоемах вода прогрелась до +22 градусов - именно такая температура зафиксирована в озере Бабелитес.

В свою очередь, на пляжах Луцавсалы и Кишэзерса температура воды составляет плюс 20 градусов, на Румбуле и в Вецаки - плюс 19 градусов.

Самая холодная вода - на пляже в Вакарбулли - всего +17 градусов.

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