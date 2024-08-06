Похоронное бюро США, в котором нашли 190 гниющих трупов, оштрафовано на 950 млн долларов

В американском штате Колорадо в похоронном бюро под названием "Возвращение к природе" (The Return to Nature), специализирующемся на "зеленых захоронениях", скорбящим родственникам возвращали фальшивый пепел, а не останки их близких.

Судья присудил выплату компенсаций по гражданскому делу, но деньги, скорее всего, потерпевшим не достанутся - владельцы похоронного бюро Джон и Кэрри Халфорд оказались в серьезных финансовых затруднениях.

Никто из подсудимых в судебных заседаниях не участвовал. Джон находится под стражей, а его жена отпущена под залог.

"Я никогда не получу от них ни цента, поэтому, я не знаю, чувствую себя довольно расстроенной", - сообщила агентству Associated Press (AP) Кристин Пейдж, которая обратилась в похоронное бюро для кремации останков своего сына в 2019 году.

Кристин Пейдж, которая четыре года носила с собой немного из того, что ей преподнесли, как прах сына, сказала, что неявка пары в суд - это как плевок в лицо.

Адвокат жертв Эндрю Суон сказал агентству AP, что хотя плохое финансовое положение пары было известно с самого начала, его клиенты хотели получить ответы.

"Я предпочел бы, чтобы они присутствовали на судебном заседании. Хотя бы потому, что хотел пригласить их встать перед судом и спросить, как они могли такое сделать, не один, не два, а сотни раз", - сказал он.

Халфордам также грозят сотни обвинений в нарушении государственного и федерального уголовных законов, в том числе в злоупотреблении трупами, краже, отмывании денег и мошенничестве.

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