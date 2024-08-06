В последние месяцы неоднократно поднималась тема декриминализации наркотиков, что позволило бы подросткам искать помощи, не опасаясь наказания. Теперь эксперты нескольких сфер выступили с предложением освободить от уголовной ответственности и взрослых, но при условии, что наркоман начинает лечение от зависимости, сообщает программа Panorāma.
Видео ⟩ Эксперты предлагают и взрослых освободить от уголовного наказания за употребление наркотиков
Ограничение употребления наркотиков на сегодняшний день стало одной из самых актуальных тем как в коридорах правительства, так и в социальных сетях. Первоначальная задумка декриминализировать употребление наркотиков несовершеннолетними переросла в предложение освободить от уголовной ответственности за употребление наркотиков и взрослых.
"Мы видим, что можно было бы освободить от уголовной ответственности лиц, которые, соответственно, продолжают или начинают лечение и зависимость определяет врач. Таким образом, это касалось бы не только молодежи, но и взрослых. То есть больные люди, соответственно, не наказываются, а лечатся", - пояснил руководящие принципы замысла министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").
Такую идею поддерживает и министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян).
"Что важнее всего в данном случае? Не просто доставить человека в лечебное учреждение, поставить его на ноги, а на следующий день он снова окажется на улице, а провести медицинскую реабилитацию, за которой последует социальная реабилитация. Возможно, изменить его жизненную среду, чтобы он вообще вырвался из этой среды на время, что дало бы возможность спасти этого ребенка", - говорит Аугулис.
Видео: Сюжет программы Panorāma
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!