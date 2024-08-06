Видео Эксперты предлагают и взрослых освободить от уголовного наказания за употребление наркотиков

Ограничение употребления наркотиков на сегодняшний день стало одной из самых актуальных тем как в коридорах правительства, так и в социальных сетях. Первоначальная задумка декриминализировать употребление наркотиков несовершеннолетними переросла в предложение освободить от уголовной ответственности за употребление наркотиков и взрослых.

"Мы видим, что можно было бы освободить от уголовной ответственности лиц, которые, соответственно, продолжают или начинают лечение и зависимость определяет врач. Таким образом, это касалось бы не только молодежи, но и взрослых. То есть больные люди, соответственно, не наказываются, а лечатся", - пояснил руководящие принципы замысла министр внутренних дел Рихард Козловскис ("Новое Единство").

Такую идею поддерживает и министр благосостояния Улдис Аугулис (Союз зеленых и крестьян).

"Что важнее всего в данном случае? Не просто доставить человека в лечебное учреждение, поставить его на ноги, а на следующий день он снова окажется на улице, а провести медицинскую реабилитацию, за которой последует социальная реабилитация. Возможно, изменить его жизненную среду, чтобы он вообще вырвался из этой среды на время, что дало бы возможность спасти этого ребенка", - говорит Аугулис.

Видео: Сюжет программы Panorāma

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