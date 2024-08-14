Мафия, рейв и Раймонд Паулс. Чем сейчас живет легендарный аэродром Спилве?

Во время экскурсии Сергей рассказал об истории здания, а также о том, какой путь был пройден для приведения его в порядок после 90-х, когда там были автосервис и цветочный магазин, а часть художественных и архитектурных элементов была испорчена, и, конечно, о новой культурной жизни Спилве и выставке-ярмарке Wings of Riga 2024, которая пройдет с 15 по 18 августа.