Мафия, рейв и Раймонд Паулс. Чем сейчас живет легендарный аэродром Спилве?

Он был свидетелем развития латвийской авиации и вплоть до 1975 года даже главным аэропортом Риги. Здесь готовил приглашенный из Грузии повар и в начале карьеры музицировал сам Раймонд Паулс. Чем сейчас живет легендарный аэродром Спилве? Экскурсию для TVNET+ провел брутальный, но гостеприимный "смотритель" с широкой улыбкой - художник, реставратор, дизайнер и байкер Сергей Большаков (он же SeBo).
Во время экскурсии Сергей рассказал об истории здания, а также о том, какой путь был пройден для приведения его в порядок после 90-х, когда там были автосервис и цветочный магазин, а часть художественных и архитектурных элементов была испорчена, и, конечно, о новой культурной жизни Спилве и выставке-ярмарке Wings of Riga 2024, которая пройдет с 15 по 18 августа.
Сергей и его жена Светлана не скрывают, что к ним на выставку приезжает много коллекционеров со всего мира. Особенно здание и его судьба интересует художников из Германии.